Josalbo Licarião leva mistura de ritmos para Sabadinho Bom, em João Pessoa

O Sabadinho Bom deste final de semana será em clima de homenagem ao Dia dos Pais, comemorado no domingo (11). A atração é o multi-instrumentista e cantor Josalbo Licarião, que promete levar uma mistura de ritmos para a Praça Rio Branco. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa às 12h30.

“O Sabadinho Bom não é um evento cultural apenas. É uma ação socioantropológica porque consegue mexer com a identidade e a própria formação da nossa cidade. Temos ali, na Praça Rio Branco, um ambiente de encontro de diversas gerações, em torno da arte e da cultura, de artistas locais. Esse é o primeiro item fundamental para o Sabadinho Bom”, pontua o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Depois, segundo ele, o evento consegue mobilizar, a partir da cultura e da música, fatores econômicos. “Porque o Sabadinho Bom dá uma referência para uma microeconomia que gira ali em torno do território do Centro Histórico com bares, restaurantes, cafés, comércio ambulante que têm uma vida agitada e intensa nas tardes e noites de sábado”, acrescenta.

Violonista, tecladista e guitarrista, Josalbo Licarião diz que avalia o Sabadinho Bom como um evento positivo para os artistas locais. “É uma iniciativa muito boa, principalmente para o setor cultural, para os músicos da Paraíba e para as pessoas que curtem esse momento. “A expectativa é das melhores. Além de fazer a homenagem ao Dia dos Pais, vou descer do palco e chegar perto do público”, promete.

Ele conta que o repertório vai ser bem eclético. “Tem um pouco de choro, de samba-canção, forró, xote, baião. Também têm aquelas músicas antigas, boleros, MPB, incluindo algumas canções de Roberto Carlos e Altemar Dutra, já que é véspera do Dia dos Pais”, observa.

Entre as músicas que fazem parte da homenagem estão: Meu querido, meu velho, meu amigo, de Roberto Carlos; Amigos; Naquela Mesa; Meu Velho, de Altemar Dutra. Depois vêm algumas dos anos 60, 70, nacionais e internacionais, incluindo Os Fevers. Ele comenta que vai ter xote da atualidade, mas mais especificamente o xote e baião do período de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Flávio José.

Os músicos que acompanham Josalbo Licarião são Jonas, na bateria; Iran, baixista e cantor; Doda, no teclado e voz; Zé Carlos, na guitarra; Draylton Siqueira, saxofonista. Josalbo Licarião estará na voz e violão.

