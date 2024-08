Programação do Festival de Cinema do Vale dos Dinossauros é divulgada

Foi divulgada nesta quinta-feira (8) a programação completa do Festival de Cinema do Vale dos Dinossauros (Festissauro). O evento está em sua sexta edição terá exibições de filmes de forma itinerante nos bairros da cidade e no Cinema Municipal da cidade de Sousa.

A programação acontecerá no período de 12 a 17 de agosto com exibição de filmes locais, regionais e nacionais. A programação é composta, oficinas, debates com realizadores, painel e mostras competitivas de filmes de curta-metragem e de filmes convidados, oferecidas gratuitamente à população.

As oficinas acontecem de 06 a 15 de agosto, e contam com aulas de cenografia, cinema 3D com produção de óculos, cinema de animação, atuação para Vídeo, produção de vídeo, introdução a línguas de sinais e acessibilidade atitudinal.

. Os debates com os cineastas presentes ao evento serão realizados após as exibições das sessões de cinema. Já o painel: Desafios das políticas públicas para o audiovisual na Paraíba terá como apresentadores o ator Buda Lira, o Secretário de Cultura do Governo da Paraíba Pedro Santos e mediador o cineasta e produtor cultural Laercio Filho.

A edição do 6º Festissauro prestará uma homenagem especial ao ator, produtor e gestor cultural Buda Lira. Natural de Uiraúna, sertão paraibano, Buda iniciou sua carreira artística aos 16 anos encenando, em 1971, a Paixão de Cristo de Cajazeiras.

No Cinema, ele atuou em vários filmes como: Aquarius, Bacurau, Lamparina da Aurora, Rafameia, São Jerônimo a Salamandra, Mais Pesado é o Céu, além de dezenas de filmes de curta-metragem. Na televisão atuou em “Onde Nascem os Fortes” – novela, direção de José Villamarim (TV Globo, 2018); “Aruanas”, direção geral de Estela Renner (TV Golbo, 2019); “Amor de Mãe”, novela, direção de José Vilamarim (TV Globo, 2020).

O evento cinema da “terra dos dinossauros” também vai exibir o filme ESSA NOITE SEREMOS FELIZES, em homenagem aos noventa anos do ator Oton Bastos.

A Programação complete do Festival de cinema de Sousa pode ser acessada no site o festissauro.com.br e nas redes sociais do evento.

O 6º Festissauro o tem o Patrocínio da CAGEPA, Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura e Governo da Paraíba, Ministério da Cultura e Governo Federal.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online