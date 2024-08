Saiba o que assistir na TV neste domingo; canais abertos

CULTURA

08h00 Santuário Nacional de Aparecida : Missa

09h00 Balaio

10h00 Agrocultura

10h30 Mar Brasil : T2 EP2 – Mangue – Berçário do Mar

11h00 Asas e Histórias : Junkers A50

11h15 Boas Práticas Escolares

12h15 Brasil, Mostra a Tua Cara! : Silvia Pimentel

12h45 Peppa Pig : T6 – O Dia Perfeito; Clube do Café da Manhã; Jardins Botânicos

13h00 Kid-E-Cats : T1 EP9 – Os Detetives

13h05 Ana Bolinha : Boneca Cinco em Um

13h15 Oi, Duggee! : T1 EP9 – Duggee e o Distintivo do Espantalho

13h20 Simon, o Supercoelho : Muito Tímido!; Sozinho

13h30 Um Herói do Coração : Deixa Eu te Ajudar; Dez na Cama; Dentes Brilhantes

13h45 Masha e o Urso : T1 EP17 – Receita para o Desastre

13h50 Masha e o Urso : T1 EP18 – Dia de Lavar a Roupa

14h00 Transformers Rescue Bots : T2 EP14 – A Cidade Vigilante

14h30 PJ Masks – Heróis de Pijama : T1 – O Menino Gato e o Encolhedor

14h45 Octonautas : T1 EP6 – Octonautas e a Lula Gigante

15h00 44 Gatos : T1 EP17 – Missão Submarina

15h15 Bluey : T1 – Bicicleta; Coelho Bob

15h30 Turma da Mônica : Mônica, a Famosa

15h40 Turma da Mônica : T1 EP24 – Mônica? Que Mônica?

15h50 Turma da Mônica : Muita Confusão para um Só Monicão

16h00 Hiperconectado : EP42 – Chocolate

16h30 Mar Brasil

17h00 Planeta Azul II : T2 EP1 – Um Oceano

18h00 Repórter Eco

18h30 Matéria de Capa : Caminhos de Santiago

19h00 Café Filosófico : Fome de Esperança

20h00 Brasil Jazz Sinfônica

21h00 Persona : Clara Carvalho

22h00 Da Mood

23h00 Fatima

01h00 Camarote.21 : Alemães no Brasil – 200 Anos de uma Incrível História

01h30 MINIDocs Nashville : T3 EP11 – Chris Watts

02h00 Figuras da Dança

02h30 Mosaicos

03h30 Ensaio

04h30 Nelson Rodrigues – Personagem de Si Mesmo

SBT

08h00 SBT Sports

09h00 Notícias Impressionantes

10h00 Cariocou

11h00 Sorteio da Tele Sena

11h15 Domingo Legal

18h15 Roda a Roda Jequiti

19h00 Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel

06h00 Primeiro Impacto

09h30 Chega Mais

11h15 SBT Rio

13h15 SBT Esporte Rio

13h45 Carinha de Anjo

14h15 Quando me Apaixono

15h00 Teresa

15h30 Contigo Sim

16h15 Fofocalizando

17h30 Tá na Hora

18h30 Tá na Hora Rio

19h45 SBT Brasil

20h45 A Caverna Encantada

21h30 A Infância de Romeu e Julieta

22h00 As Aventuras de Poliana

22h30 Programa do Ratinho

23h30 Arena SBT

01h00 The Noite com Danilo Gentili

01h45 Operação Mesquita

02h15 SBT PodNight

03h00 SBT News na TV

GLOBO

10h00 Esporte Espetacular

12h30 Olimpíadas de Paris 2024

15h50 Olimpíadas de Paris 2024

18h30 Domingão Com Huck

20h30 Fantástico

23h35 Capital Moto Week – Melhores Momentos

00h20 Domingo Maior – Django Livre

04h00 Olimpíadas de Paris 2024

RECORD

08h30 Programação IURD

09h00 Desenhos Bíblicos

10h30 Todo Mundo Odeia o Chris

11h00 Todo Mundo Odeia o Chris

13h45 A Profissional

15h30 Hora do Faro

18h00 Canta Comigo Teen

19h45 Domingo Espetacular

23h00 Câmera Record

00h00 Chicago P.D. – Distrito 21 : T10 EP17 – Fora das Profundezas

01h00 Prosperidade com Deus

02h10 Prosperidade com Deus

02h45 Saindo da Crise

03h30 Corrente dos 70

04h00 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Ultrafarma

08h30 Mundo Empresarial

09h00 São Paulo Dá Sorte

10h00 Igreja Universal do Reino de Deus

11h45 Educação na TV – Apeoesp

11h55 A Hora e a Vez da Pequena Empresa

12h10 João Kléber Show

12h15 Igreja Maranata

12h45 Fórmula Truck – Quinta Etapa – Londrina, Paraná : Quinta Etapa – Londrina, Paraná

13h45 Polishop

14h00 Ultrafarma

15h00 Copa HB20 – Quarta Etapa – Interlagos : Quarta Etapa – Interlagos

16h00 A Hora do Zap

16h50 Plantão Operação de Risco

17h00 Geral do Povo

20h15 João Kléber Show

23h00 Palpite do Milhão

23h30 Mega Senha

00h45 João Kléber Show

02h00 Palpite do Milhão

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

08h00 O Diário de Mika

08h30 O Diário de Mika

09h00 Cap Mania

10h00 Conexão

12h00 Show do Esporte

12h20 Copa Truck – Quinta Etapa – Interlagos, SP : Quinta Etapa – Interlagos, SP

13h45 Show do Esporte

15h45 Ponte Preta x Avaí – Campeonato Brasileiro – Série B : Ponte Preta x Avaí

18h00 Apito Final

20h00 Perrengue na Band

22h00 A Hora Mais Escura

23h30 Canal Livre

00h30 Linha de Combate

01h05 Linha de Combate

02h30 Toque de Mestre

