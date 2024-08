Aniversário de João Pessoa tem shows de grandes bandas de forró

A celebração do aniversário de 439 anos da cidade de João Pessoa será nas areias da praia do Cabo Branco, nesta segunda-feira (5), com shows das bandas Cavaleiros do Forró e Calcinha Preta.

O evento, que tem início às 18h é aberto ao público, conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio de diversas secretarias e órgãos municipais.

“Nós estamos vivendo um ciclo muito importante para a cultura de João Pessoa em todo o nosso calendário de celebrações. Temos realizado eventos de sucesso e, em 2024, fizemos o Forró Verão, também um belíssimo Carnaval, São João, Festival de Quadrilhas Juninas, Festa das Neves, e agora vamos celebrar o aniversário de 439 anos da cidade de João Pessoa, no Busto de Tamandaré, com a banda Cavaleiros do Forró que estará gravando o seu DVD ao vivo aqui, e também um show de Calcinha Preta”, destaca o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, este é o momento para a cidade abraçar e acolher todas as suas manifestações de cultura, celebrar com tranquilidade e segurança.

“É para isso que estamos trabalhando. E temos esse momento muito especial nesta segunda-feira, feriado, com os shows dessas grandes bandas”, pontua.

Em mega palco montado na praia, os cantores Jailson Santos, Ramon Costa, Neto Araújo e Ana Gouveia vão receber 25 grandes atrações para participação especial. Convidados importantes como Amazan, Walkyria Santos, Raí Saia Rodada, Márcia Fellipe, Michele Andrade, Henry Freitas, Heitor Costa, Yara Tchê, Thiago Aquino, Priscila Senna, Mano Walter, Zezo, Kally Fonseca, Júnior Viana, Jonas Esticado, Tropikália, Limão com Mel, Baby Som, Dão Lopes, Robby e Brasas do Forró.

As bandas Calcinha Preta e Cavaleiros do Forró prometem tocar antigos e novos sucessos para embalar o público na comemoração do aniversário da cidade de João Pessoa.

Trabalho integrado – O evento tem o apoio da Prefeitura de João Pessoa, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Outras atrações – A programação, porém, começa mais cedo, com o desfile de carros antigos.

A concentração será a partir das 15h, na Praça da Independência, em frente ao Colégio Marista Pio X. Às 16h, acontece a saída que segue pela Avenida Epitácio Pessoa, Avenida Navegantes, passando pela Orla de Tambaú e Manaíra, até chegar à Praça do Clube do Carro Antigo da Paraíba.

Além dessa programação, o público pode conferir ainda duas exposições artísticas. No Hotel Globo, a exposição ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

Já na Casa da Pólvora, está em exposição uma coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes. A mostra está aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.