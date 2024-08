Sabadinho Bom terá homenagem a João Pessoa

O Sabadinho Bom deste fim de semana terá como atração a Big Band 5 de Agosto, que vai fazer uma apresentação, junto com a cantora Amanda Cunha, radicada na França, para comemorar o aniversário de 439 anos da cidade. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir do meio-dia e é gratuito.

“Será um momento muito especial em nosso Sabadinho Bom com a apresentação da Banda 5 de Agosto porque, além de manter a tradição dessa festa com choro, samba, vamos comemorar o aniversário da cidade de João Pessoa no ambiente do Sabadinho Bom, a Praça Rio Branco, que se transformou num grande ponto de encontro de diversas gerações. Tenho certeza de que a Banda 5 de Agosto fará um show belíssimo e vai encantar o público como sempre faz em todas as suas apresentações”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O maestro regente da Banda 5 de Agosto Rogério Borges ressalta que a banda já faz parte da história de João Pessoa e é conhecida pelo ótimo trabalho de seus músicos. “Oferecemos sempre o melhor ao público. Por isso, esperamos um grande intercâmbio com o público.

Ele lembra ainda que, neste show, não estará a banda completa. “Faremos a Big Band, uma das formações que utilizamos quando fazemos shows com cantores ou instrumentistas”, explica.

Para este sábado (3), o grupo preparou um repertório que inclui músicas como Aquarela do Brasil, Meu Sublime Torrão, Retalhos de Cetim, Gostoso Veneno, Meu Ébano. Além disso, os músicos vão executar seleções de Jackson do Pandeiro, Chico Buarque e Djavan.

O maestro Rogério Borges destaca que a Banda de Música da Cidade de João Pessoa, conhecida como Banda 5 de Agosto, foi fundada em 1964 pelo então maestro Tenente Lucena e é um dos conjuntos que mais valorizam a Paraíba.

