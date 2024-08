Grupo Globo prepara série sobre Glória Maria

Um dos ícones do jornalismo da Globo, Glória Maria vai ter a carreira retratada em um novo projeto da emissora.

O canal prepara uma série documental sobre ela, confirmado à reportagem pela sua assessoria de imprensa. A produção, no entanto, ainda está em fase de desenvolvimento.

A jornalista trabalhou na Globo por mais de 50 anos, onde imprimiu um estilo único e totalmente pessoal de fazer reportagens. Ela começou a carreira como estagiária na rádio-escuta. Depois, teve passagens pelo RJTV, Bom dia Rio, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Fantástico.

No maior telejornal do país, foi a primeira repórter a entrar ao vivo e a cores, em 1977. Já no dominical, onde ficou de 1998 a 2007, fez história com reportagens que evidenciaram seu espírito aventureiro.

A jornalista morreu em fevereiro de 2023, devido a um câncer no cérebro. Ela deixou duas filhas, Maria e Laura, hoje com 16 e 15 anos, respectivamente.

