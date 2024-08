Veja a programação da Estação Cabo Branco, em João Pessoa

Show de mágica, música, contação de histórias, pula pula e outras brincadeiras vão animar o terceiro sábado de agosto na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte, no Altiplano Cabo Branco.



No próximo dia 17, a partir das 16h, uma será realizada uma vasta programação gratuita para toda a família, garante Olié Martins, diretor do espaço gerido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec).

A última edição da Estação Criança foi no último dia 6, em alusão as férias de julho. “Estamos preparando mais uma programação diversificada para a criançada, com musicalização infantil, contação de histórias e um show com o mágico Odair Fernandes. Toda família se sentirá envolvida nas atividades”, afirmou.

Olié Martins disse ainda que o público também está convidado a levar bicicletas, patins, patinetes e bola de sabão para brincar. “Temos uma área que permite que os pais ou responsáveis levem estes brinquedos e outros jogos para divertir as crianças durante toda tarde, além de uma praça de alimentação”, acrescentou.

Serviço – A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, fica localizada na Avenida João Cirillo da Silva, no bairro Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa. O espaço tem entrada franca e está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos das 10h às 18h.

