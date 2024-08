João Pessoa: Parque Arruda Câmara estará aberto durante feriado

Em comemoração aos 439 anos de João Pessoa, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara estará aberto, na próxima segunda-feira (5), e recebe um grupo com cerca de 100 escoteiros, de diversos grupos da cidade, para a prática de trilhas de orientação com educadores ambientais.

As atividades, que serão abertas ao público, acontecem a partir das 9h e se estenderão até as 15h. Já na terça-feira (6), o parque estará fechado para manutenção.

Essa ação promete ser uma oportunidade para os visitantes conhecerem os trabalhos dos escoteiros e dos educadores ambientais enquanto desfrutam do lazer em um dos espaços verdes mais agradáveis da capital paraibana.

O educador ambiental, Samuel Fonseca, explica que a atividade com os escoteiros faz parte do evento ‘O grande jogo na cidade – temporada 3’, promovido por grupos de escoteiros de João Pessoa e que estarão na Bica na próxima segunda-feira como uma ação ambiental.

“Neste dia terão vários grupos de escoteiros distribuídos pela cidade, em pontos históricos, e a Bica será um deles. A ideia é eles fazerem uma trilha de orientação dentro das nossas trilhas e, ao final de cada percurso, a gente faz uma atividade com animais. Vamos falar também sobre a lenda da fonte do parque, que é voltada aos povos originários. Serão cerca de cem crianças participando durante a manhã e também à tarde”, explicou o educador ambiental.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara é um dos pontos turísticos mais importantes de João Pessoa e está intimamente ligado à história da cidade como um dos primeiros pontos de fornecimento de água potável, daí o nome Bica, como ficou popularmente conhecido.

Inaugurado em 1922, o parque se destaca por sua diversidade de espécies vegetais e de animais, tanto dos que acolhe no zoológico como os de vida livre, além de ser um espaço de lazer e educação ambiental para a comunidade.

“Neste aniversário de João Pessoa, a Bica convida todos a celebrarem juntos a história e o futuro da cidade, reforçando o compromisso que temos com a preservação ambiental e o bem-estar da sociedade”, destacou Milenna Simões, diretora do Parque Arruda Câmara.

Serviço – Nesta segunda-feira, o parque abre excepcionalmente das 8h às 16h, com entrada até 15h. A taxa ambiental de entrada custa R$ 3.

Crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a administração do parque através do telefone (83) 3213-9721, em horário comercial.

