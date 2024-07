Sesc Paraíba realiza em João Pessoa exposição “Um Lugar ao Sol”

Nesta segunda-feira, dia 29 de julho, a partir das 18h, no Centro de Cultura, Arte e Esportes do Sesc Paraíba, acontece o vernissage da exposição “Um Lugar ao Sol – Aquarelas do Cotidiano”, do artista Jonathan Guedes em mais uma edição do projeto ExpoSesc. As obras retratam, pelas curvas das cores, o cotidiano da cidade de João Pessoa e se inserem como uma homenagem à capital durante a semana de celebrações que antecedem seu aniversário, celebrado em 5 de agosto.

A entrada para o evento é gratuita e aberta a quaisquer interessados.

O artista trabalha com a técnica que utiliza tintas diluídas em água para criar imagens sobre papel: a aquarela. As tintas são transparentes, permitindo que as cores se misturem de forma suave, criando efeitos de luminosidade e leveza. É uma técnica que permite a criação de gradientes e texturas delicadas, apreciada por sua capacidade de capturar a fluidez e a transparência de luz e cor.

Jonathan Guedes é aquarelista, nascido em Campina Grande, em 1991. Iniciou no desenho ainda na infância e almejava transformar a paixão pela arte em profissão quando adulto. Estudou Edificações e Design Gráfico no Instituto Federal da Paraíba e Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Unipê. É cofundador do grupo de desenho de observação Urban Sketchers João Pessoa, em 2018, e do grupo de pintura ao ar livre Plein Air João Pessoa, em 2024. É ministrante de oficinas e workshops presenciais de aquarela e participante em várias exposições coletivas nacionais e internacionais.

O ExpoSesc já se configura como o maior projeto de artes visuais da Paraíba, e tem como objetivo conceder espaço público e visibilidade aos artistas paraibanos, tanto os que já são consagrados no cenário, como os artistas emergentes que surgem a cada ano.

De forma gratuita, o projeto forma um calendário de exposições ao longo do ano nas diversas linguagens – pintura, escultura, desenho, fotografia, instalação, entre outros -, e expõe as propostas selecionadas via edital em espaços dedicados nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online