Festa das Neves em João Pessoa: shows animaram o domingo

O Parque Solon de Lucena recebeu um grande público na noite deste domingo (28). As pessoas foram conferir os shows do cantor Liss Albuquerque, que levou toda sua energia para o palco, e da Banda Tuareg’s, que cantou sucessos de diversas épocas, agradando pessoas de todas as idades. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), homenageia a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves, e a programação segue nesta segunda-feira (29), a partir das 19h, com shows dos cantores Vanessa Santos e Osmídio Neto.

“A Festa das Neves faz parte da memória e da identidade da cidade de João Pessoa. Às vezes, ela se confunde com a própria formação da cidade. Eu diria que é uma festa de perfil popular, religioso e profano, mas que mexe com o coração e com a alma do pessoense no sentido de que ela marca a nossa formação, a nossa história. Nós temos feito uma Festa das Neves de muito sucesso todos os anos. Desde que nós deslocamos a festa para o Parque Solon de Lucena, ela tem sido esse sucesso”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembrou que a primeira noite foi um espetáculo com a apresentação do padre Reginaldo Manzotti. “Também hoje, domingo, Banda Tuareg’s e Liss Albuquerque animaram um público muito importante para todos nós. Além disso, tivemos cantorias da literatura de cordel em parceria com a Associação de Cordelistas do Vale do Paraíba, de maneira que celebramos mais uma noite de sucesso na nossa Festa das Neves, e que a nossa memória e nossa identidade se preservem para todo o sempre”, acrescentou.

Artistas

O cantor Liss Albuquerque foi o primeiro a subir ao palco e embalar o público com sua energia. “É sempre um momento importante porque a Festa das Neves traz à lembrança da infância. Todos convivemos com a maçã do amor, com a Monga, com os parquinhos de diversão. Toda minha infância foi aqui. E quando a gente vira músico e participa de um evento como esse, é como se estivesse dentro da própria casa, cantando para as pessoas da cidade que também prestigiam esse momento. As pessoas se confraternizam de uma forma pacífica”, declarou.

O grupo Tuareg’s se apresentou logo em seguida, fazendo o público dançar e cantar junto grandes sucessos da música nacional e internacional. A cantora Janaína Dias, integrante do grupo, disse que cada apresentação é uma emoção, mas tocar em casa acaba sendo ainda mais gratificante.

“Tuareg’s já é um patrimônio histórico da cidade de João Pessoa, e nós ficamos felizes demais ao tocar para um público que ama nossa banda. São 54 anos de sucesso e nós preparamos um repertório muito especial para esta noite. O coração está a mil e sempre dá um frio na barriga. Inclusive, costumo dizer que se o artista perder o frio na barriga ele não é mais artista. A gente fica emocionado, nervoso e quando se trata de tocar em casa, essa emoção realmente é maior”, afirmou.

Público

Quem foi à Festa das Neves na noite deste domingo foi só elogios ao evento. Ailton lembra da festa quando ainda acontecia próximo à Catedral Basílica. Há anos morando em Recife, ele veio, neste domingo (28), conferir o evento no Parque Solon de Lucena e aprovou a mudança.

“Vim visitar minha mãe e ver como está a festa. Agora está tudo diferente, mais amplo, muito melhor do que na minha época. Gostei muito do espaço, muitas barracas, uma diversidade de opções para quem vem curtir. Está aprovadíssima”, pontuou o educador de trânsito Ailton de Lima França.

A aposentada Vânia de Azevedo Macedo, que estava acompanhada dos filhos, afirmou que gostou muito. “Está bem organizado, maravilhoso. Tem muita segurança, o pessoal do Samu, tem vários pontos de venda de alimentos. A Prefeitura está de parabéns”, declarou.

Para a costureira Maria do Terço Nascimento de Oliveira, a Festa das Neves está aprovada. “Vim na primeira noite e foi maravilhoso com o padre Reginaldo Manzotti, o Evangelizar. Por isso, nós voltamos hoje. Para nossa família, que vivencia há muitos anos a Festa das Neves, está sendo um momento excelente”, pontuou.

A aposentada Ivonete de Freitas Cavalcante resumiu a festa como muito boa. “Temos diversas opções de alimentação, vi que tem o Samu, policiamento. Está uma maravilha”, destacou.

Comerciantes

Para o comércio, as festas de rua sempre são uma oportunidade a mais de garantir renda extra para a família. Keylla Laurentino Sebastião comemorou as boas vendas e também a oportunidade de ver os filhos se divertindo. “É uma diversão para as crianças e também para quem é mãe. A Lagoa fica mais colorida, com shows. Este é o segundo ano que trabalho na Festa das Neves e está sendo muito bom”, disse a vendedora de maçã do amor.

Para Alisson Felipe da Silva Fernandes, a expectativa é aumentar ainda mais as vendas nos próximos dias da festa. “Estou esperando faturar bastante. O movimento está bom e sempre dá para descolar um dinheirinho honestamente e ainda curto o show”, observou.

Segurança e Saúde

A Polícia Militar atuou com um efetivo entre 150 e 200 policiais a pé e motorizados. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), também mantém duas equipes, uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância básica, mais as motolâncias de apoio.

Integração

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS) e Samu-JP, Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Programação

Além dos shows no Parque Solon de Lucena, a Festa das Neves envolve a Tenda do Cordel que fica aberta durante todo o período do evento, com declamações de cordelistas e venda de literatura de cordel. Nos dias 2, 3 e 4, tem apresentações de grupos de cultura popular no palco Culturas Populares.

Outro atrativo são as exposições artísticas. A mostra ‘Senhora das Neves’ está aberta à visitação na Casa da Pólvora, com uma coletânea de 20 artistas locais, sob a curadoria de Augusto Moraes. Já no Hotel Globo, o público pode conferir a exposição ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz.

Além dos shows, a Festa das Neves envolve o comércio de alimentos, bebidas e a tradicional maçã do amor, além da estrutura de parques e a Monga, no entorno da Lagoa.

Confira a programação:

Palco Lagoa (a partir das 19h)

29/07 – Vanessa Santos / Osmídio Neto

30/07 – Elson Júnior

31/07 – Felupe/ Os Neiffs / Aldair Playboy

01/08 – Padre Nilson Nunes

02/08 – Duquinha / Walkyria Santos

03/08 – Gera Almeida / Babado Novo

04/08 – Caronas do Opala / Roberta Miranda

Palco Cultura Popular (a partir das 17h)

02/08 – Grupo Raízes Parahyba / Capoeira Angola Palmares

03/08 – Boi de Reis Estrela do Norte / Barca Santa Marina

04/08 – Vó Mera e suas Netinhas / Babau Joaquim Guedes do Mestre Vavau

Praça da Independência (a partir das 16h)

05/08 – Desfile dos carros antigos

Durante todo o período do evento

● Tenda do Cordel

● Exposições artísticas:

– Casa da Pólvora – Coletânea de artistas locais com a curadoria de Augusto Moraes, aberta à visitação diariamente até 26 de agosto, das 9h às 17h.

– Hotel Globo – ‘Por Tuas Ruas’, do artista plástico Davi Queiroz, que pode ser vista de domingo a domingo, das 8h às 17h, até 12 de agosto.

