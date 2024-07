Parque tem programação gratuita para criançada em João Pessoa

O último fim de semana da edição 2024 do ‘Férias no Parque’ é opção de programação gratuita para crianças de todas as idades, no Parque Solon de Lucena (Lagoa), em João Pessoa. Por conta da realização da Festa das Neves, a estrutura do palco foi montada próximo ao monumento Pedra do Reino, na descida da Avenida Padre Meira.

Neste sábado (20), a partir das 16h o público assistirá à apresentação do mágico Mel Jon. Às 17h, a animação fica por conta do Mundo Mágico do Palhaço Nervosinho.

Já no domingo (28), também às 16h, a criançada poderá acompanhar ‘Contando histórias com Tio Lu’, e às 17h, é a vez do espetáculo do Menor Circo do Mundo animar o público.

Este é o terceiro ano do ‘Férias no Parque’, que foi idealizado em 2022 pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb). O secretário Rodrigo Trigueiro fez um balanço positivo de mais uma edição e ressaltou que a iniciativa foi muito bem recepcionada pelo público da cidade. “Além das apresentações culturais, a cada nova edição o público também pode usufruir dos parques de diversão, brinquedos infláveis e uma ampla área para a prática de atividade física e piqueniques”, afirmou.

O ‘Férias no Parque’ acontece durante os meses de julho e janeiro no Parque Solon de Lucena.

