Estação Cabo Branco realiza ‘Sinfonia ao Pôr do Sol’, em João Pessoa

A Estação Cabo Branco- Ciência, Cultura e Artes, localizada no Altiplano, realiza, neste sábado (27), o ‘Sinfonia ao Pôr do Sol’, com apresentação a partir das 16h da Orquestra Big Band, da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec). O evento, que tem entrada gratuita, é aberto a todos os públicos.

O diretor da Estação Cabo Branco, Olié Martins, disse que, além de música com orquestra, a programação oferece diversão às crianças com a disponibilização de brinquedos e praça de alimentação em um único espaço.

Conforme explicou, essa é a primeira edição do projeto, que será realizado mensalmente, com programação uma vez por mês, de forma a promover a integração comunitária, incentivar a cultura local e fortalecer o espaço como um ponto de encontro vibrante e acessível para todos os moradores da Capital.

“Queremos com o ‘Sinfonia ao Pôr do Sol’ proporcionar uma experiência cultural e de lazer para as famílias pessoenses, incentivando a ocupação e valorização dos espaços públicos aos sábados.

Através da música, juntamente com opções de alimentação e entretenimento para crianças, queremos criar um ambiente acolhedor e agradável para que possam se reunir, relaxar e desfrutar de momentos de convivência e diversão”, acrescentou.

Serviço – A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, fica localizada na Avenida João Cirillo da Silva, no bairro Altiplano Cabo Branco, em João Pessoa.

O espaço tem entrada franca e está aberto ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos das 10h às 18h.