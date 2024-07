O professor Jurani Clementino, do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba e colunista do ParaibaOnline, lança nesta quinta-feira (25), o livro Viver é preci(o)so, uma coleção de contos e crônicas produzidos durante o período da pandemia da Covid 19 – (2020-2022). São breves relatos reais e ficcionais de causos vividos e imaginados naquele longo período de dois anos. As histórias são contadas de maneira didática, com linguagem acessível e de forma breve, o que facilita a compreensão de todo tipo de público.

Para o escritor Jurani, o título faz um trocadilho entre o quanto é preciso – necessário, difícil, complicado, arriscado viver; juntamente com a preciosidade que é estarmos vivo. O quanto é bom acordar todos os dias. “Ninguém quer morrer. Viver é uma necessidade do ser humano, embora às vezes seja complicado, como foi naquele período da pandemia da Covid-19. Ali nós tivemos a dimensão do quanto a vida é algo sagrado e, ao mesmo tempo, algo passageiro. A todo momento estávamos com medo da morte, como se ela estivesse rondando as nossas casas, passeando pelas nossas ruas, invadindo as residências”.

“Portanto, o livro reflete sobre isso. Mostra ainda através de pequenos textos, como as pessoas enfrentaram aquele misto de medo da morte e necessidade da vida. O cuidado com o outro, os riscos em sair de casa, as rotinas todas elas alteradas e até as leis e decretos que eram burlados em nome da “vida normal”, ainda que isso pudesse custar a vida de alguns. É um livro leve. Uma declaração de amor à vida”.

Os lançamentos acontecem nessa quinta, às 14h30, no Mercado Público Municipal do distrito de Galante, durante a Festa Literária Integrada de Galante, e às 19h no Instituto Histórico de Campina Grande, que fica localizado na sede da Biblioteca Municipal no centro da cidade.

O livro Viver é preci(o)so está entre as obras literárias contempladas, em Campina Grande, pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura do Município.

Sobre o autor

Jurani O. Clementino é Jornalista e Pedagogo. Doutor em Ciências Sociais, Mestre em Desenvolvimento Regional, Especialista em Cultura e Literatura. Professor Universitário, Escritor e Membro da Academia de Letras de Campina Grande – ALCG. Vencedor do Prêmio Literário José Lins do Rêgo 2023, na categoria Crônica, e do Concurso Nacional de Crônicas da Livraria Cultura, 2017. Tem uma coluna semanal na Rádio Cultura de Várzea Alegre, CE e escreve no portal de notícias ParaibaOnline.

Outras obras

Autor dos livros: Zé Clementino: o “matuto” que devolveu o trono ao Rei (Biografia, Latus EDUEPB 2013-2019); Forró no Sítio (Crônicas, 2018); Memórias Sertanejas (Crônicas, 2019); Fazendo a Festa (Pesquisa de Doutoramento, EDUEPB, 2019); Meus Quintais (Crônicas, 2023) Veredas e Fantasmas (Crônicas, 2023); Viver é Preci(o)so (Crônicas, Papel da Palavra, 2024) e Poemas, poesias, cordéis (poesia, Latus EDUEPB, 2024, este último inda a ser lançado)

