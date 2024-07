Filha diz que ‘vai tocar história’ de Silvio Santos: ‘Um legado’

Silvia Abravanel, 53, disse caber à ela e às suas irmãs “tocarem a história” construído por seu pai, Silvio Santos, 93, a fim de preservar o “legado” construído pelo dono do SBT.

Silvia ponderou que ela e as irmãs têm o legado de Silvio para seguir e darem continuidade. Em entrevista ao João Silva, filho de Faustão, a herdeira dos Abravanel destacou que filhos de pais famosos, como é o caso dela e do próprio João, precisam encontrar um meio termo entre manter vivo o legado de seus genitores, mas ao mesmo tempo construírem suas próprias histórias.

“A gente tem um legado para seguir, a história dos nossos pais para tocar para frente e acaba sendo que se você consegue manejar isso para você, sem ligar para o que os outros falam, a gente consegue seguir o baile. E é isso que tem, você se apega àquilo, porque meu pai é meu pai e por aí segue… A gente tem que fazer o nosso legado para os nossos filhos, declarou Silvia Abravanel.

As filhas de Silvio Santos assumiram comando do SBT. Silvia controla a parte infantil da emissora, enquanto Rebeca e Patrícia Abravanel administram o entretenimento adulto da empresa desde o afastamento do pai delas em 2022. Atualmente, o apresentador está internado para tratar infecção pelo vírus H1N1.

