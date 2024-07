“Santos Populares — A Fé Feita à Mão” é o tema da nova exposição do Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa, que será aberta nesta quinta-feira (18), às 16h — o equipamento está localizado na Praça da Independência, no Centro de João Pessoa. A mostra, que vai até 26 de setembro, oferece aos visitantes um mergulho mais aprofundado no universo dos artesãos santeiros da Paraíba, que foram os homenageados da 38ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, realizado em Campina Grande de 6 a 30 de junho, com o tema “A Arte de Quem Vive da Fé”.

A fé, substantivo abstrato, será concretizada em peças confeccionadas nas mais diversas tipologias: do papel machê, de artistas como Babá Santana e Dadá Venceslau, à sucata, com imagens de autoria de João de Deus, passando pela cerâmica, entre outras — um trabalho que reúne a criatividade de aproximadamente 30 artesãos santeiros.

A primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, falou da expectativa para mais esta exposição. “É uma exposição que traz o que nós temos de mais importante, que é a fé. Por outro lado, também traz parte da nossa cultura, da nossa religiosidade. Quero convidar a população a prestigiar esses trabalhos que vão estar reunidos a partir de quinta-feira, com imagens religiosas feitas por mestres e mestras do nosso artesanato”, acrescentou.

A gestora do PAP, Marielza Rodriguez, disse que a exposição atende a um dos objetivos do programa, que é levar à população mais conhecimento sobre o artesanato paraibano. “O Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa sempre nos surpreendendo com exposições maravilhosas. A equipe do Museu não mede esforços para organizar e preparar o ambiente para encantar o visitante que ali chega, não apenas o turista, mas sobretudo o próprio paraibano. O Programa do Artesanato Paraibano PAP atendendo ao objetivo de oferecer à população uma oportunidade de conhecer mais sobre nossos artesãos e sua produção, pois a gente só pode amar, valorizar, aquilo que conhece”, comentou.

O diretor do Museu do Artesanato Paraibano, Fábio Moraes, destacou a qualidade e a diversidade das obras. “Será uma exposição que reúne artesãos de várias partes da Paraíba, com peças confeccionadas com muito carinho, muita maestria — algumas premiadas, inclusive. Então, neste período de férias, prestigiar o talento dos nossos artesãos santeiros é uma ótima pedida”, observou.

Dadá Venceslau, além de expositor, é um dos organizadores da exposição. “A população pode esperar uma exposição belíssima, com santos de várias tipologias. Eu, por exemplo, vou levar uma obra que foi homenageada agora na 24ª Fenearte e também vou expor Nossa Senhora Aparecida feita em duas versões, ambas confeccionadas com material reciclável”, adiantou.

Geo Oliveira, um dos organizadores e curadores da exposição, ressaltou que o evento foi concebido para que o visitante mergulhe na cultura popular. “A exposição vai contar com espaços que lembram os oratórios familiares, ainda muito presentes no nosso cotidiano, principalmente nas regiões do Sertão, no Brejo e no Cariri, onde as pessoas têm um espaço em casa com os santos de devoção”, disse, destacando que a exposição também vai contar com obras de artesãos já falecidos.

Paula Régis, artesã do município de Araçagi, começou a trabalhar com cerâmica há pouco tempo – depois de passar anos com o biscuit. A pouca experiência não foi empecilho para que ela tivesse uma obra selecionada para a Galeria de Artes Sacras da Fenearte, realizada até esse domingo (14) no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. “Para mim, foi muito gratificante a minha obra ter sido escolhida entre tantas do Brasil. E, agora, essa peça, Nossa Senhora da Conceição, vai ser apresentada aos paraibanos nesta exposição, motivo de muito orgulho também”, externou.

