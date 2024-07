Estação Cabo Branco recebe ‘Encontro de Carros Antigos e Exclusivos’ em João Pessoa

Os apaixonados por carros antigos têm encontro marcado na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no próximo dia 20 de julho, a partir das 16h.

O público poderá ver de perto veículos que fizeram história em todo o país como Fusca, Landau, Variant, Maverick entre outros.

O evento é gratuito e vai contar com Eucilânio Gomes cantando ao vivo um repertório que reúne brega, forró e pagode.

“É com grande alegria que convidamos a todos e todas para o Encontro de Carros Antigos da Paraíba. Este evento busca proporcionar uma tarde inesquecível para todos os apaixonados por carros antigos e suas famílias. Quem quiser trazer o seu carro para participar da exposição será bem-vindo. Este evento vai entrar no calendário da Estação Cabo Branco, proporcionando mais uma opção de lazer e cultura aos pessoenses”, destaca Olié Martins, diretor da Estação Cabo Branco.

“Além disso, teremos uma praça de alimentação com muitas opções deliciosas, brinquedos para as crianças e a edição da Feira das Pulgas. São opções para toda a família e para todos os gostos”, completa. A ‘Feira das Pulgas’ conta com exposição de antiguidades, peças de artesanato, obras de arte e brechós.

Já a Praça da Alimentação promete grande variedade gastronômica. Para a criançada se divertir, ainda mais, haverá brinquedos infláveis.

Exposições – Além da exposição dos carros antigos, os visitantes poderão visitar as exposições na Estação Ciência – a Exposição Individual Luis Neto (RN); ‘Todas as Cores’, de Emanuela Lucena (PB) e as mostras permanentes, destaque para o trabalho do artista plástico paraibano Flávio Tavares (PB).

Programação da Estação Cabo Branco

Julho

20/07 – Encontro de Carros Antigos e Exclusivos

27/07 – Sinfonia ao Pôr do Sol: concerto com a Orquestra Big Band da Sedec.

Agosto

08/08- Estação Pet – O Maior Encontro de Pets da Paraíba, a partir das 16h.

– Adoção de Pets

– Castramóvel

– Encontro Pet Friendly: socialização.

– Lojas para seu Pet

– Leve um saquinho para recolher o coco do seu pet!

17/08 – Estação criança

– Musicalização Infantil da Sedec

– ⁠Contação de História com Zezinho Contação

– ⁠Show de Mágica com Odair Fernandes

– ⁠Cia de Dança

24/08 – Encontro de Carros antigos

31/08 – Sinfonia ao Pôr do Sol – com a Orquestra da Sedec