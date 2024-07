A tarde deste sábado (13) foi de muita alegria e brincadeiras no segundo fim de semana de programação do projeto ‘Férias no Parque’, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), no Parque Solon de Lucena. As famílias que estiveram na Lagoa puderam usufruir dos parques de diversão, brinquedos infláveis e uma ampla área para a prática de atividade física e piqueniques.

Fátima Lins é moradora do bairro Mangabeira. Ela levou o neto de 2 anos e a sobrinha de 8 anos para participarem das atividades. “É uma oportunidade que a gente tem de desopilar, de poder trazer a família para um momento de descontração”, destacou. “Eu gostei muito do palco e gostei muito de ganhar na brincadeira que participei, adorei o parque, brinquei muito e até encontrei uma amiga da escola”, reforçou Júlia, sobrinha de Fátima.

Quem passou pelo palco pôde participar de brincadeiras com palhaços, presença do Homem-Aranha e do Pica-Pau, sempre com muito humor e leveza e também do espetáculo ‘Troca-se Histórias por Brincadeiras’.

Hellen Cristina é moradora de Tibiri II, em Santa Rita, e levou os filhos e as amigas para o Parque. “Aqui é maravilhoso, tem uma diversão muito boa para toda a família. As crianças se divertem e a gente também entra na diversão com eles”, falou.

Programação do domingo

Idealizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o projeto ‘Férias no Parque’ segue neste domingo (14). A partir das 16h, se apresentam o Mágico Mel Jon e, na sequência, às 17h, a Baladinha do Pipi.

O projeto acontece durante todos os finais de semana dos meses de janeiro e julho, a partir das 16h, no Parque Solon de Lucena.

