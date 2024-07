Bailarinos da Cia de Dança de João Pessoa participam de Festival de Joinville

=Os bailarinos Gabriel Morais e Lyedson Fidelis, integrantes da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, foram selecionados para o Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, e a partir deste sábado (13) até o domingo (28), eles estarão no evento mostrando talento e desenvoltura na dança. Na edição 2023, Gabriel Morais conquistou o terceiro lugar no clássico de repertório, competindo com dois bailarinos residentes no exterior.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, ressaltou as conquistas da Companhia Municipal de Dança, criada há apenas 3 anos.

“Nós temos muito orgulho do que estamos fazendo com a Companhia Municipal de Dança. Um instrumento da nossa política de dança que criamos há cerca de três anos e que vem dando excelentes resultados. Por onde a companhia passa, deixa uma marca muito forte de competência, de capacidade interpretativa dos bailarinos, das bailarinas, no domínio de suas coreografias”, afirmou.

“Isso não apenas nos eventos e nos festivais que nós temos criado em João Pessoa, mas também em festivais fora da Paraíba, como em Fortaleza. Na última semana, um grupo grande da companhia esteve no Festival de Goiás e também mostrou muita habilidade, muita capacidade, muita competência na dança e este é o segundo ano que nossos bailarinos estão bem posicionados no Festival de Joinville, que é considerado um dos mais importantes do Brasil. Então, esperamos que eles tragam bons resultados, mas, sobretudo, a gente tem a certeza e a clareza do acerto da nossa política de dança, do estímulo que damos à companhia de dança, então, por isso todos estão de parabéns”, complementou Marcus Alves.

Conquistas

Os bailarinos da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa participaram, entre os dias 2 e 7 de julho, do Festival Internacional de Dança de Goiás.

Dos 10 trabalhos apresentados, conquistaram o primeiro lugar em cinco coreografias e o segundo em outras três. Os bailarinos receberam ainda dois convites para participar de uma Companhia de Dança na Alemanha. O desafio agora é no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, que acontece de 13 a 28 de julho.

As coreografias que conquistaram a primeira colocação no Festival Internacional de Goiás foram o solo feminino jazz, com Aline Ferreira; solo masculino jazz, com Maxwell Araújo; solo masculino contemporâneo, com Lyedson Fidélis; duo jazz, com Maxwell Araújo e Aline Ferreira; duo contemporâneo, com Lyedson Fidélis e Gabriel Morais.

O bailarino Gabriel Morais ficou em segundo lugar no solo neoclássico e também conquistou a segunda colocação no solo clássico de repertório. Dois solos foram classificados para a final em ballet de repertório para Gabriel Morais e Lyedson Fidelis.

A participação dos bailarinos Aline Ferreira, Ana Maria Barroso, Gabriel Morais, Lyedson Fidelis e Maxwell Araújo marcou a estreia da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa no Festival Internacional de Dança de Goiás.

No dia 26 de junho, o grupo esteve na capital do Ceará, como convidado, para a noite de abertura do Festival Nacional de Dança de Fortaleza (Fendafor). O evento contou com diversas companhias convidadas, incluindo uma de Goiás e outra do Rio de Janeiro.

♦ Não fique de fora! Siga nosso Instagram: @paraiba_online