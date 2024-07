Começa nesta quinta-feira (11) o Maior Festival de Quadrilhas Juninas do Mundo, concurso em que haverá uma disputa entre as melhores quadrilhas juninas. Está confirmada a presença de 20 quadrilhas juninas de oito estados do Nordeste (BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE e PI), Tocantins, Distrito Federal e Goiás.

Duanne Gonçalves, vice-presidente da quadrilha Moleka 100 Vergonha, quadrilha que organiza o Festival, em parceria com a Vila Sítio São João, destaca que será erguida uma grande estrutura para acomodar o público e os quadrilheiros.

“Será um grande evento, para firmar essa tradição na terra do Maior São João do Mundo, juntamente com a marca da Vila Sítio São João. Temos 20 quadrilhas confirmadas de vários estados. São grandes grupos, que prometem dar o tom de uma disputa acirrada, além de um belo espetáculo para o público”, destacou.

As quadrilhas vão competir e disputar premiações em dinheiro. Para os três primeiros colocados: 1° lugar, R$ 20 mil; 2° lugar, R$ 10 mil e 3° lugar, R$ 5 mil.

Para que ninguém fique de fora deste espetáculo, os ingressos estão com valores promocionais. Na quinta-feira (11) e sexta-feira (12) custam R$ 10 + 1 kg de alimento. No sábado (13), R$ 25 + 1 kg de alimento (neste dia haverá shows de Nonato Neto, Luciene Melo, Forró Campina e Jeito Nordestino).

Veja os horários e a ordem de apresentações das quadrilhas:

QUINTA-FEIRA (11/07)

19h – Expressão Junina/PB

20h – Terra dos Fortes/ PB

21h – Fazenda Nordestina/PB

22h – Junina Mandacaru/AL

23h – Sanfona de Ouro/PB

00h – Sanfona Branca/PB

SEXTA-FEIRA (12/07)

19h – Encanto Luar/TO

20h – Junina Fogueirinha/PB

21h – Arriba Saia/GO

22h – Coração Nordestino/PI

23h – Raio de Sol/PE

00h – Junina Tradição/PE

SÁBADO (13/07)

16h – Canarraiá/AL

17h – UAI São João /GO

18h – Pioneiras da Roça/SE

19h – Campeão da Bahia/ FEBAQ

20h – Sabugo de Milho/DF

21h – Paixão Nordestina/CE

22h – Balão Dourado/RN

23h – Junina Lumiar/PE

00h – Junina Moleka 100 Vergonha (Participação especial)

