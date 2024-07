O Sabadinho Bom deste final de semana vai oferecer ao público uma verdadeira mistura de ritmos com o violonista Chagas Fernandes. Ele fará uma homenagem ao compositor paraibano Biliu de Campina, que faleceu na última segunda-feira (8), aos 75 anos. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da cidade, a partir das 12h30.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Sabadinho Bom é uma ação extremamente cristalizada e consolidada na cultura de João Pessoa. Ele ressalta que a Fundação tem realizado, na Praça Rio Branco, um momento muito especial para os artistas, para o público nas tardes de sábado, envolvendo uma diversidade grande de estilos e de propostas musicais dos artistas, todos eles da cidade de João Pessoa e da Paraíba, sem repetir. A cada sábado um artista diferente, um músico diferente ou um grupo diferente dá o tom da cultura local.

“Nesse caso específico, o Chagas decidiu, e nós achamos isso muito importante, fazer uma justa homenagem a um ícone da música nordestina e brasileira que é o Biliu de Campina. Nós rendemos homenagem a ele e creio que o público também vai ficar entusiasmado e contente com esse momento de memória de um músico tão importante para nossa cidade e nosso estado”, acrescenta o diretor.

Chagas Fernandes também comemora a oportunidade de fazer parte da programação do Sabadinho Bom. “Para mim, é uma gratidão muito grande estar nesse evento que faz parte do calendário cultural de João Pessoa. É um momento único, que dá oportunidade para o artista mostrar seu trabalho”, afirma o artista, que exalta as mudanças ao longo dos anos. “Antes era só música instrumental e agora abriu para a música vocal também. Achei muito importante”, pontuou.

O repertório vai ter samba de nomes como Dorival Caymmi e Cartola. Também inclui música nordestina, o autêntico forró com canções de Sivuca, Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Além desses ritmos, o público vai curtir frevo, cirandas e marchas, sem contar que o artista vai apresentar músicas autorais.

Na lista de choros estão clássicos como Tico-tico no fubá, de Zequinha de Abreu; Odeon, de Ernesto Nazareth; Brasileirinho e Pedacinho do Céu, de Waldir Azevedo, que são tradicionais. O artista promete executar ainda O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.

Para acompanhar o músico Chagas Fernandes, que será voz, violão, piano, pandeiro e percussão, estarão no palco Lucas Carvalho no acordeon, Vinícius Gomes no baixo, Cléber Brito na bateria e percussão.

“O Sabadinho Bom é um ambiente que eu gosto muito, as pessoas se divertem e há um lado interativo com o público, que se aproxima, pede músicas. Além disso, o evento tem um público muito fiel. Minha expectativa é muito boa”, completa.

