Caminhos do Frio: Pilões celebra a Cultura Armorial

ARota Cultural Caminhos do Frio está em pleno andamento, e Pilões, a segunda parada deste evento no Brejo Paraibano, já deu início às festividades.

Até o próximo domingo (14), os entusiastas da gastronomia, música e cultura poderão desfrutar de uma experiência enriquecedora, tudo envolto no tema Armorial, que inspira tanto a decoração quanto as apresentações culturais.

Como uma forma de fortalecer o turismo na região, a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) organizaram um Fampress com jornalistas e influenciadores digitais.

Eles tiveram a oportunidade de visitar locais emblemáticos, como o Memorial Casa de Farinha, o Targino’s Sítio e o Museu de Arqueologia.

No primeiro dia do evento em Pilões, os visitantes foram recepcionados com a abertura da exposição de Arte Naif de Clóvis Junior, no Museu de Arqueologia local.

Além disso, foi apresentado o espetáculo “Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna”, seguido por um animado show musical com Jordan e Banda, que capturaram a essência cultural da região.

A programação continua com diversidade musical e atrações até próximo domingo (14), finalizando com a apresentação de Flávio José.

Os espectadores poderão desfrutar de performances de Raio de Sol VIP, Os 3 do Xamego, Tinho e Banda, e Pagode Nação PB.

Para saber mais sobre a programação, basta acessar as redes sociais do Fórum de Turismo ou o site https://brejoparaibano.com.br/caminhos-do-frio/

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, ressalta que Pilões se firma como um destino não apenas de belezas naturais, mas também como um centro vibrante de cultura e entretenimento, para criar uma experiência turística única na Paraíba.

“Nosso objetivo foi promover um Fampress para que comunicadores e influenceres possam divulgar esse destino”, comenta.

Segundo Miguel Ângelo, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, o Caminhos do Frio já se consolidou como um evento que impulsiona a economia dos municípios do Brejo Paraibano, gerando empregos e renda para a população local.

PRÓXIMAS DATAS E CIDADES DOS CAMINHOS DO FRIO

Matinhas: 15 a 21 de julho

Solânea: 22 a 28 de julho

Serraria: 29 de julho a 04 de agosto

Borborema: 5 a 11 de agosto

Remígio: 12 a 18 de agosto

Bananeiras: 19 a 25 de agosto

Alagoa Grande: 26 de agosto a 01 de setembro

Alagoa Nova: 2 a 8 de setembro