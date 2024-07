Amigos do Autista realiza festa junina na Vila Sítio São João, em Campina Grande

O Instituto Brenda Pinheiro – IBP, através do Projeto AMA – Amigos do Autista de Campina Grande, realizou no último final de semana a sua já tradicional festa junina, “São João IBP”, na Vila Sítio São João.

A festa contou com a participação de crianças, jovens, adolescentes e adultos assistidos pelo IBP-AMA, seus familiares e equipe terapêutica do instituto.

A festa foi aberta pela presidente do IBP-AMA, Vânia Pinheiro; e pela Diretora Clínica, Milene Costa, que deram boas vindas às famílias. Em seguida, a assistida Brenda Pinheiro cantou uma música iniciando as apresentações.

O assistido Denzel recitou uma poesia. Cerca de 90 assistidos se apresentaram, em números musicais que se revezaram no ‘Palco Parafuso’, com canções e danças típicas da época junina.

Vestidos a caráter, eles mostraram intimidade com a cultura nordestina, com o palco e com o público que acompanhou as apresentações.

Os ensaios que antecederam o São João IBP foram realizados na sede do instituto, na Rua José do Ó, no bairro do Alto Branco, em Campina Grande, e ocorreram em clima de muita festa e ansiedade por parte de todos. Tudo para que, no dia marcado, eles pudessem fazer bonito e mostrar o resultado a seus familiares e demais convidados.

“É muito gratificante para todos nós ver o resultado das terapias gerando avanços significativos em nossos assistidos. Os avanços são perceptíveis e toda essa alegria é compartilhada pelas famílias em momentos importantes como este. Realmente, a satisfação com os resultados alcançados é algo que nos enche de orgulho e satisfação”, disse Milene Costa, Diretora Clínica do IBP-AMA.

“O diferencial é que todas as nossas atividades tem caráter terapêutico. Então, nossa festa junina não é apenas um momento de descontração e confraternização entre o IBP-AMA, os assistidos e suas famílias, mas também uma oportunidade de generalizar terapias que são aplicadas no dia a dia do nosso atendimento no instituto”, afirmou a presidente do IBP-AMA, Vânia Pinheiro.

O IBP-AMA – Quem quiser conhecer melhor o trabalho realizado pelo IBP – AMA poderá agendar uma visita. A entidade fica na Rua José do Ó, 169, no bairro do Alto Branco, em Campina Grande. O telefone para contato, informações e agendamento é o (83) 3066-3001. Visite o Instagram do IBP-AMA (@institutobp).

O IBP-AMA atende a clientes privados e através de convênios com os planos Unimed, Bradesco, SulAmérica e Fusex, além de contar com o seu projeto social.