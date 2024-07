Vila do Artesão encerra programação nesta sexta-feira

Este ano, a Vila passou por uma ampliação significativa, incluindo a construção de um novo espaço para shows de forró, o que desafogou a área de alimentação e melhorou a experiência dos visitantes.

Outro aspecto importante foi a disponibilização de linhas de crédito para os empreendedores através do Banco do Nordeste com o apoio da Casa do Empreendedor, beneficiando inúmeras pessoas.

Dona Maria Lázaro, do chalé 13, que vende licores caseiros, cachecóis e chaveiros, destacou a importância do apoio financeiro: “As vendas superaram o que eu pensava. Com o empréstimo do Banco do Nordeste, consegui mercadoria suficiente e, graças a isso, as vendas foram muito boas, pois não faltou mercadoria pra eu vender e conseguir faturar um bom dinheiro”.

Vânia Braga, do chalé 43, que vende brinquedos educativos, comentou sobre a nova gestão: “Com essa nova gestão de Emerson, as coisas fluíram mais. A nossa Vila estava arrumada bem antes do São João, organizada. Ele trabalhou em pouco tempo o que esperávamos há 14 anos. A construção do novo espaço melhorou bastante para o pessoal da praça de alimentação, ficou mais espaçoso, mais confortável”.

Já a artesã Carleuza Rodrigues de Souza, do chalé 19, que vende bolsas e adereços de algodão colorido, também elogiou as mudanças: “Estou na Vila desde a inauguração em 2010. Este ano foi maravilhoso, com uma boa decoração e divulgação. As vendas superaram as expectativas”.

O São João da Vila do Artesão em 2024 foi um verdadeiro sucesso, comprovado pelos depoimentos dos artesãos. Agora, fica a saudade e o convite para os próximos eventos que a Vila já está preparando.