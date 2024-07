O território e a história dos estados da Paraíba e Pernambuco se entrelaçam em um mosaico cultural, refletido no espetáculo “Paraibuco – O Sonho do Mundo Afora”. Montado pelo grupo de Dança Caetés, o espetáculo será apresentado em escolas públicas de Campina Grande, durante esse mês de julho, como uma forma de celebrar e promover a rica cultura nordestina através da dança e do teatro, oferecendo uma experiência única e gratuita para os estudantes.

A primeira apresentação será realizada na próxima sexta-feira (5), às 9h30, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Senador Argemiro de Figueiredo (Polivalente), no bairro do Catolé. Na segunda-feira (8), o grupo se apresenta, às 10h, no CEAI Dr. João Pereira de Assis, também no bairro do Catolé. Já a terceira e última apresentação será na sexta-feira, dia 12 de julho, às 14h, na Escola Estadual Maria Cândida de Oliveira, no bairro Nova Brasília.

O espetáculo “Paraibuco – O Sonho do Mundo Afora” oferece um mergulho nas tradições culturais dos estados da Paraíba e Pernambuco. Por meio de uma narrativa envolvente, acompanhamos a jornada de Pipita, um menino do Sertão paraibano, que sonha em ser vaqueiro e viajar até o mar. Durante sua aventura, Pipita conhece Zé Poeta, um cordelista de feira, e, juntos, vivenciam diversas manifestações populares enquanto seguem de cidade em direção ao litoral.

“Nossa missão é proporcionar aos estudantes uma experiência rica e educativa, destacando a importância de valorizar e preservar as tradições culturais da nossa região, transformando os pátios das escolas em um verdadeiro palco para a divulgação das nossas tradições”, destacou Fláuber Gorgônio, organizador do espetáculo.

O projeto está sendo realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo Estadual, aprovado em 2023 e operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura, sob a gestão do Governo Federal.

Sobre o Grupo Caetés:

Fundado em 1991 pelos professores Fláuber e Rosilene Gorgônio, o Grupo de Dança Caetés começou como uma iniciativa escolar, com o objetivo de proporcionar aos jovens o conhecimento e a prática das danças da cultura popular brasileira. Atualmente, o grupo expandiu seu alcance, participando de eventos em diversas cidades e comprometendo-se com a promoção das danças folclóricas e de salão, levando a cultura regional para um público cada vez maior.

