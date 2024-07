Areia, cidade histórica do Brejo paraibano, deu início à 19ª edição do Caminhos do Frio, evento cultural que encanta moradores e visitantes, celebrando o Movimento Armorial e as belezas do interior do Estado.

A abertura do evento contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), que organizou um Fampress com jornalistas, influenciadores digitais e blogueiros de turismo.

Eles ainda conheceram alguns dos atrativos turísticos da região, como a galeria a céu aberto na Usina Santa Maria e a Casa Rural Portuguesa de Sobrado, conhecida como antigo Casarão José Rufino.

O Movimento Armorial, fundado por Ariano Suassuna, inspirado na fusão entre elementos eruditos e populares da cultura nordestina, está representado nos adornos das ruas e praças da cidade histórica. Cores vibrantes, traços que remetem ao folclore e à arte popular, e elementos que narram a história e tradições locais enriquecem a atmosfera do evento.

Até o dia 7 de julho, os visitantes que forem ao município de Areia podem desfrutar de uma agenda repleta de atividades culturais, incluindo apresentações de cancioneiro popular, visitas aos tradicionais engenhos da região, mostra de filmes e uma experiência gastronômica que destaca o melhor da culinária local.

Nos finais de semana, a animação está garantida com as atrações musicais no palco principal do calçadão João Cardoso. Nomes como Kátia Cilene, Fabiano Guimarães, Bonde do Brasil, Marcelo Aveloz, Fofin Dirmantelo e os 3 do Nordeste prometem aquecer as noites frias da cidade.

Além de Areia, o Caminhos do Frio percorre outros municípios do Brejo paraibano: Pilões, Matinhas, Solânea, Serraria, Borborema, Remígio, Bananeiras, Alagoa Grande e Alagoa Nova. Juntos, esses locais se transformam em verdadeiros celeiros das artes, atraindo visitantes em busca de cultura, boa gastronomia e paisagens deslumbrantes.

“Com uma imersão profunda na cultura e nas tradições do Brejo paraibano, o Caminhos do Frio não é apenas um evento, mas uma experiência singular e enriquecedora para todos os que exploram a rota cultural mais charmosa do Brasil. A parceria entre o Governo da Paraíba, o Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, Sebrae e as Prefeituras Municipais visa fortalecer a divulgação desta rota e dos atrativos turísticos de cada cidade. Isso envolve o convite a jornalistas e influenciadores para visitarem esses destinos e compartilharem suas experiências, inspirando mais pessoas a conhecerem essas regiões”, destaca Ferdinando Lucena, presidente da PBTur.

Miguel Ângelo, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, ressalta que o Caminhos do Frio demonstra o potencial dos municípios em se consolidarem como uma das principais rotas de turismo rural do país, impulsionando novos empreendimentos e gerando emprego e renda para a região.

Para mais informações sobre a programação do evento, acesse o site oficial do Fórum de Turismo: (brejoparaibano.com.br/caminhos-do-frio/](https://brejoparaibano.com.br/caminhos-do-frio/) e o perfil do Instagram @brejopb. Lá você encontra detalhes sobre datas e atrações específicas em cada município.

Confira as datas e as próximas cidades do Caminhos do Frio

• Pilões: 8 a 14 de julho

• Matinhas: 15 a 21 de julho

• Solânea: 22 a 28 de julho

• Serraria: 29 de julho a 4 de agosto

• Borborema: 5 a 11 de agosto

• Remígio: 12 a 18 de agosto

• Bananeiras: 19 a 25 de agosto

• Alagoa Grande: 26 de agosto a 1 de setembro

•Alagoa Nova: 2 a 8 de setembro

