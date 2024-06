Ex-apresentadora do SBT já está integrada à rotina no Grupo Globo

No primeiro dia de trabalho na Globo, nesta quinta-feira (27) Eliana se surpreendeu com o número de fãs que ficam na porta dos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio.

O grupo, que fica de plantão no local, fez festa para apresentadora que foi até a entrada para conversar com as pessoas

“Vocês ficam aqui sempre? Pra quê?”, questionou logo de cara. “A gente grava conteúdos!”, respondeu um dos “plantonistas”. “Ah, entendi! Hoje eu faço parte do conteudinho, é isso?”, brincou a apresentadora que fez questão de agradecer os cumprimentos. “Seja bem-vinda”, gritou uma dos pessoas no acampamento.

Eliana achou graça também quando um dos seguidores disse que a sua chegada à Globo era muito aguardada.

Ela então voltou a questionar o motivo das pessoas acamparem horas e dias no local.

“Gente, agora me explica: vocês ficam aqui sempre? Tem uma galera que fica no aeroporto. Eu já vi…”, lembrou Eliana que se assustou ao saber que a maioria das pessoas que estava ali se divide entre os dois lugares.

Um dos fãs aproveitou para saber se ela vai ter um programa de auditório na nova casa e relembrou um dos quadros de sucesso da apresentadora no Programa Eliana, do SBT.

“O nosso sonho é ir para o Famosos da Internet!”, mandou e Eliana não perdeu tempo: “Ah, gente! É Famosos da Globo agora”, disse Eliana que gravou uma reportagem para o Fantástico. O programa vai exibir a presença da apresentadora nos corredores da emissora neste domingo (30).

*folhapress