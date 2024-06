O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) preparou uma programação especial para o mês de julho, quando acontecem as férias escolares. Sob a coordenação dos setores de educação ambiental e zoológico, as atividades educativas e lúdicas preparadas para toda a família começam na próxima terça-feira, 2 de julho, e serão realizadas nos turnos da manhã e tarde.

A programação foi desenvolvida para proporcionar uma experiência enriquecedora, promovendo a conscientização ambiental e o contato direto com a natureza. As atividades variam desde oficinas de reciclagem até trilhas educativas e produções artísticas com materiais naturais.

“Nosso objetivo é promover a conscientização ambiental de forma divertida e interativa, proporcionando momentos inesquecíveis para os pequenos visitantes. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade única para aprender e se divertir no parque”, afirmou Renato Braga, diretor do Parque Arruda Câmara.

A programação de férias é gratuita aos visitantes do Parque e não há necessidade de agendamento. Basta apenas a pessoa interessada procurar os educadores no setor de Educação Ambiental no horário da atividade e utilizar sapatos fechados.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço de lazer abre de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada até as 16h. A taxa ambiental é de R$3,00 e criança com até 7 anos, PCD e idoso acima de 65 anos não pagam.

Confira a programação completa para o mês de julho:

Terça-feira

8h30 – Produção de bandejas de alimentação para os animais;

14h – História do Parque e da Fonte e Trilha da Água.

Quarta-feira

8h30 – Passarinhando na Bica e Experiência no Recinto das Aves ou Falcoaria;

14h – Trilha da Biodiversidade e Jogo de Tabuleiro Gigante.

Quinta-feira

8h30 – Oficina dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e produção de Estampa de Ecobag com Tinta Natural;

14h – Produção de Enriquecimento Ambiental.

Sexta-feira

8h30 – Trilha da Biodiversidade e observação do Banho de Sol dos Répteis;

14h – Posição de Animais Taxidermizados e Vida de Inseto.

Sábado e Domingo

8h30 e 9h – ONGs e parceiros (atividade extra)

14h – ONGs e parceiros (atividade extra)

