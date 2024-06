Para fechar o mês de junho, o projeto Viva Usina preparou um final de semana com muita cultura e diversão.

Com música, performance e contação de história, o público pessoense tem acesso a uma programação que valoriza a cultura paraibana e totalmente gratuita, na Usina Energisa.

A programação começa no sábado, 29, no Palco Bonde, com a performance ‘Pupilo’, encenada pelo ator, dançarino e palhaço Geyson Luiz, que atuou na série Cangaço Novo, interpretando o cangaceiro Pina.

No espetáculo, que começa às 18h, o personagem ‘Pupilo’ faz um digno resgate da história do circo e presta uma homenagem a um dos principais berços do teatro de comédia brasileira. O ‘Pupilo’ utiliza recursos de mímica e hip hop e traz, em cada esquete, um novo olhar sobre a inocência, o humor e o delicado.

Além da forte história do ator com o circo e danças populares, Geyson Luiz atuou no curta-metragem BOYZIN, dirigido por R.B. Lima, onde ganhou o prêmio de melhor ator no 16º FestArunda.

Música no sábado

No sábado ainda tem show gratuito na Sala Vladimir Carvalho com Lau Capym + ALLmedinha, às 20h. A dupla apresenta um repertório com músicas autorais e releituras, explorando gêneros como samba, rock e reggaeton.

Lau Capym nasceu em Marabá (PA) e está radicada na Paraíba, onde desenvolve um trabalho autoral no formato World-Music voltado para o gênero Pop.

A cantora tem dois singles lançados – ‘Cheiro do Cabelo’ e ‘Holofote’, é vocalista do grupo de percussão e cultura popular As Calungas e já dividiu palco com Luísa e os Alquimistas, Bixarte, Bia Ferreira, Pedro Índio Negro, Banda Funkeria, Banda Pedecoco, Pedro Regada, Os Fulano, Sergio Groove e Agoiê.

O cantor, compositor e intérprete ALLmedinha lançou seu primeiro trabalho solo em 2023. O EP ‘Não confunda um doido varrido com um doido varrendo’ traz cinco músicas inéditas com reflexões de cunho social e comportamento humano, como amor, política e identidade. Apresenta uma sonoridade que mistura reggae, rap, bohemiam dub e samba rock, com elementos da música nordestina. Cada faixa do EP ganhou um videoclipe que foi roteirizado pelo próprio cantor. Atualmente, ALLmedinha é vocalista da banda de reggae Pedecoco.

Domingo

A atriz Ana de Farias traz para o Palco Bonde, o espetáculo ‘A Feiticeira da Floresta’, no formato de contação de história. A apresentação será no domingo, 30, às 16h. Ana narra a jornada de Greta, uma menina que vive em uma vila cercada por uma floresta misteriosa. Quando seu melhor amigo, Caio, é levado por uma feiticeira, Greta embarca em uma missão de resgate. O espetáculo traz uma bela mensagem sobre amizade e coragem para encantar crianças e pessoas de todas as idades.

Exposição

A partir deste sábado, a Usina Energisa também recebe uma nova exposição na Galeria Alexandre Filho. ‘A Cidade Que Habita a Galeria: A Urbe Como Matéria da Arte’ reúne obra dos artistas Camô Criativa, Cyber Dantas e Fany Miranda e estará aberta aos visitantes de terça a domingo, das 9h às 18h, até o dia 31 de Julho.

O projeto Viva Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, apoio do Instituto Energisa, patrocínio master da Energisa, patrocínio do Banco do Nordeste e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.