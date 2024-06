A Prefeitura de João Pessoa, através da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Arte, no bairro do Altiplano, oferece um dia de diversão para a criançada com a programação da ‘Estação Criança’, no próximo dia 6, em alusão as férias de julho.

As atividades começam a partir das 16h, no anfiteatro da Estação e incluem atividades diversas que vão agradar os pequenos e os pais como Contação de História, Show de Mágica e visitação as exposições. Toda programação é gratuita, aberta ao público infantil e adulto.

“Será um dia repleto de atividades culturais e entretenimento para toda a família, e queremos convidá-los a celebrar conosco. Neste evento, estamos trazendo uma programação diversificada para a criançada. Teremos musicalização infantil, uma apresentação da Cia Municipal de Dança, contação de histórias com ‘Zezinho Contação’ e um show de mágica com o mágico Odair Fernandes”, disse Olié Martins, diretor da Estação Cabo Branco.

Além dessas atividades, a Estação Cabo Branco oferece os brinquedos infláveis e pula-pula. A área também permite que os pais ou responsáveis levem bicicletas, patins, patinetes ou outros jogos para divertir as crianças durante toda tarde.

Para tornar o dia ainda mais agradável, uma boa dica é levar uma manta para fazer um piquenique na hora da refeição no gramado da Estação. Os alimentos podem ser adquiridos na Praça da Alimentação montada no evento ou comprados antecipadamente.

“A Estação Criança tem como objetivo reunir as famílias para que desfrutem de momentos inesquecíveis juntos, na Estação Cabo Branco. Estamos ansiosos para recebê-los e para compartilhar este dia especial com todos vocês. Venham se divertir e celebrar conosco!”, reforçou.

Serviço – A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no bairro do Altiplano, está aberta à visitação para o público em geral agora com novo horário: terça a domingo. Terça a sexta: 9h às 18h; e sábados e domingos: 10h às 18h. Segunda-feira é fechada. Entrada gratuita.

O espaço segue aberto a visitação de alunos de instituições de ensino público e privado, através de agendamento no seguinte endereço eletrônico: linktr.ee/estacaocabobranco

Siga nosso Instagram: @paraiba_online