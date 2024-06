Saiba o que assistir na TV neste domingo; canais abertos

CULTURA

08h00 Santuário Nacional de Aparecida

09h00 Balaio : Claudette Soares e Diego Figueiredo

10h00 Agrocultura

10h30 Mar Brasil : T1 EP1 – O Mar Brasileiro e as Mudanças Climáticas

11h00 Asas e Histórias : North American B-25 Mitchell

11h15 Boas Práticas Escolares

12h15 Brasil, Mostra a Tua Cara! : Adalberto Almeida

12h45 Peppa Pig : Dia Mundial do Livro; Festival Infantil; Festival da Lama

13h00 Kid-E-Cats : T1 EP4 – Gatinhos Assustados

13h05 Ana Bolinha : Catavento

13h15 Oi, Duggee! : T1 EP4 – Duggee e o Distintivo de Férias de Verão

13h20 Simon, o Supercoelho : Hora do Banho, Elvis!; Vamos pra Fazenda

13h30 Um Herói do Coração : Aprendendo os Sons dos Animais; Cabeça, Ombro, Joelho e Pé 2; Aniversário Mágico

13h45 Masha e o Urso : T1 EP7 – Primavera para o Urso

13h50 Masha e o Urso : T1 EP8 – Fui Pescar

14h00 Vera e o Reino do Arco-Íris : T1 EP9 – Os Gatonetes

14h30 PJ Masks – Heróis de Pijama : T1 – O Menino Gato e a Britapuladeira

14h45 Octonautas : T1 EP7 – Octonautas e as Orcas

15h00 44 Gatos : T1 EP14 – O Circo Miáugico

15h15 Bluey : T1 – Ilha das Sombras; O Fim de Semana

15h30 Turma da Mônica : Muito Silêncio, por Favor; Um Show de Perseguição

15h40 Turma da Mônica : Não Morda Tudo que Voa

15h50 Turma da Mônica : Não Perca a Cabeça

16h00 Hiperconectado : EP38 – Ímãs

16h30 Mar Brasil

17h00 Repórter Eco

17h30 Matéria de Capa : Sexto Sentido

18h00 Café Filosófico : Da Cultura e da Filosofia

19h00 Fórmula Indy – GP de Laguna Seca : GP de Laguna Seca

21h00 Persona em Foco

22h00 Merlí

23h00 Esplendor

00h45 Futurando

01h15 Camarote.21

01h45 Territórios Culturais

02h00 Figuras da Dança

02h30 Mosaicos

03h30 Ensaio

04h30 O Caminho do Aço – História da Siderurgia no Brasil

SBT

08h00 SBT Sports

09h00 Notícias Impressionantes

10h00 Cariocou

11h00 Sorteio da Tele Sena

11h15 Domingo Legal

15h30 Eliana

19h15 Roda a Roda Jequiti

20h00 Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel

00h00 Brooklyn Nine-Nine – Lei & Desordem

01h00 SBT News na TV

GLOBO

08h05 Globo Rural

09h25 Auto Esporte

10h00 Esporte Espetacular

12h30 Temperatura Máxima – O Caçador e a Rainha do Gelo

14h20 Domingão Com Huck

15h40 Futebol

18h10 Domingão Com Huck

20h30 Fantástico

23h35 No Corre

00h20 Domingo Maior – Golpe De Mestre

02h15 Cinemaço – De Volta Ao Jogo

04h00 Hora Um

RECORD

08h30 Programação IURD

09h00 Desenhos Bíblicos

10h30 Pica-Pau

11h00 Pica-Pau

11h15 Todo Mundo Odeia o Chris

13h30 O Último Caçador de Bruxas

15h30 Hora do Faro

18h00 Canta Comigo

19h30 Domingo Espetacular

23h00 A Grande Conquista

23h45 Câmera Record

01h00 Prosperidade com Deus

02h10 Prosperidade com Deus

02h45 Saindo da Crise

03h30 Corrente dos 70

04h00 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Ultrafarma

08h30 Mundo Empresarial

09h00 São Paulo Dá Sorte

10h00 Igreja Universal do Reino de Deus

11h45 Educação na TV – Apeoesp

11h55 A Hora e a Vez da Pequena Empresa

12h10 João Kléber Show

12h15 Igreja Maranata

12h45 A Hora do Zap

13h00 Inovamed – De Bem com a Saúde

13h30 Polishop

14h00 Ultrafarma

15h00 Inovamed – De Bem com a Saúde

15h30 Polishop

16h00 A Hora do Zap

16h50 Plantão Operação de Risco

17h00 Geral do Povo

20h15 João Kléber Show

23h00 Palpite do Milhão

23h30 Mega Senha

00h40 João Kléber Show

02h00 Palpite do Milhão

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

]BAND

08h00 O Diário de Mika

08h30 Conexão Band

09h00 Cap Mania

09h30 Fórmula 1 – GP da Espanha : GP da Espanha

12h00 Viva Sorte

13h30 Show do Esporte

15h45 Chapecoense x Paysandu – Campeonato Brasileiro – Série B : Chapecoense x Paysandu

18h00 Apito Final

20h00 Perrengue na Band

22h00 Colombiana – Em Busca de Vingança

23h35 Canal Livre

00h35 Nascar Cup Series : EP80 – Compacto – Etapa de New Hampshire

01h30 Linha de Combate

02h10 Linha de Combate

02h35 Fórmula 2 : Compacto – GP da Espanha

03h15 Fórmula 3 : Compacto – GP da Espanha

