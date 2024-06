Os pessoenses e turistas terão uma excelente oportunidade de desfrutar das belezas da cidade de João Pessoa neste feriadão, que se estende de 22 a 24 de junho, quando se celebra o Dia de São João.

As opções vão desde praias, parques e passeios no Centro Histórico da Capital. A programação inclui, ainda, atrações culturais com destaque para as festividades do período junino regado a muito forró.

Os apaixonados por história e arte podem realizar um passeio ao Centro Histórico de João Pessoa e mergulhar na cultura da terceira cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1585. Esse roteiro inclui informações sobre a arquitetura da cidade, artesanato, música e as belezas naturais como o pôr do sol e a contemplação do Rio Sanhauá em mais de um ponto turístico.

Hotel Globo//Celeiro Criativo – Um bom lugar para visitação é o largo de São Frei Pedro Gonçalves, onde está à igreja de São Pedro Gonçalves e o Hotel Globo, no bairro Varadouro. Famoso pela vista para o Rio Sanhauá, onde é possível presenciar um belo pôr-do-sol, o hotel já foi ponto de encontro da alta sociedade paraibana e palco para acontecimentos históricos. Atualmente, funciona como um centro cultural.

Nas suas dependências o Hotel Globo abriga atualmente o Celeiro Criativo, onde os visitantes podem conhecer e adquirir parte da riqueza artesanal dos artistas paraibanos. O local abre todos os dias das 8h30 às 17h30, inclusive neste feriado.

Casa da Pólvora – Já na Casa da Pólvora e dos Armamentos, no alto da Ladeira São Francisco, os pessoenses e turistas podem fazer uma verdadeira viagem no túnel do tempo.

O monumento foi construído entre os anos de 1704 a 1710, por ordem de carta régia do capitão-mor governador Fernando de Barros e Vasconcelos. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938, hoje abriga o Museu Fotográfico Walfredo Rodrigues. A Casa da Pólvora esta aberta ao público, gratuitamente, aos sábados e domingos das 9h às 17h. Nesse feriado de segunda-feira (24) funciona normalmente nesse horário.

Casarão 34 – O roteiro turístico no Centro Histórico, ainda, tem a opção do Casarão 34, instituição pública que fomenta a arte paraibana e brasileira contemporânea, construído no início do século XX, no estilo arquitetônico conhecido, hoje, como eclético. O casarão pode ser visitado aos sábados de 9h às 12h. No domingo não funciona, e estará fechado no feriado.

São João no Parque Solon de Lucena – A programação de shows do São João Multicultural da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o governo do estado, também acontece no Centro Histórico da Capital, no Parque Solon de Lucena, com ampla programação para quem gosta de dançar forró. As apresentações, que começam sempre às 19h, seguem até a próxima segunda-feira (24), feriado de São João.

Neste sábado (22) sobe ao palco Luka Bass, às 19h. Logo depois tem Sâmya Maia, Bonde do Brasil e Ton Oliveira. Na véspera de São João, domingo (23) o público dança ao som de Berinho Lima, primeiro a se apresentar, seguido pela cantora Mara Pavanelli e depois Eliane – Rainha do Forró. A partir da 0h30 a cantora Danieze Santiago sob ao palco. Na segunda-feira, dia 24, feriado de São João, comandam a festa Renno Poeta, Banda Magníficos, Núzio e Kally Fonseca.

‘Sabadinho Bom’ – O Sabadinho Bom deste final de semana será comandado pelo acordeonista Joabe Dantas, com repertório regado a muito forró, fazendo jus a festa junina. Todos os sábados, na Praça Rio Branco, o evento promove apresentações musicais de qualidade no Centro Histórico da capital, a partir do meio-dia. O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

Parque Arruda Câmara (Bica) – O Parque Arruda Câmara também é uma boa opção, principalmente para quem gosta de natureza e animais. É um jardim zoobotânico, com área de 26,8 hectares, tombado pelo (Iphaep) em 1980, localizado no bairro do Roger.

É popularmente conhecido como ‘Bica’, em virtude de uma fonte natural de água potável existente no local e de uma lenda indígena. No espaço, os visitantes podem desfrutar de um passeio agradável em meio a árvores seculares e plantas ornamentais, fazer piquenique, andar de trem ou pedalinho ou contemplar as diversas espécies de animais, como aves, répteis, peixes e mamíferos. O espaço é aberto de terça-feira ao domingo, das 8h às 17h (entrada até 16h). Neste feriado estará fechado.

Praias de João Pessoa – O feriadão do São João também pode ser uma boa oportunidade para quem busca sol a beira mar. São 24 km de orla e nove praias na área urbana de João Pessoa, com fácil acesso, como Seixas, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa, entre outras. A temperatura da água costuma ser amena, coloração esverdeada e ondas pequenas na arrebentação.

Para quem quiser aproveitar a praia, a dica é acordar cedinho, já que às 5h o Sol já despontou no horizonte e aproveitar as opções que a cidade oferece.

A orla urbana de João Pessoa dispõe de área para a prática de esportes como caminhada, corrida, vôlei, calistenia, musculação, ciclismo, contando com ciclovia, calçadão e uma larga faixa de areia, além de uma academia ao ar livre, na Praia do Cabo Branco.

Há opções também para passeios de catamarã até as piscinas naturais nas praias de Tambaú (Picãozinho) e Seixas (piscinas naturais).

Artesanato – Os visitantes têm a opção de levar um produto genuinamente paraibano para a sua terra. Quem deseja fazer compras, existe opções para todos os bolsos e estilos nas lojas de artesanato na Orla que apresentam uma variedade de roupas, acessórios e peças de decoração feitas em renda, que projetam a arte da Paraíba no mundo, a exemplo da renascença. Existem ainda opções de peças em couro, roupas e acessórios de algodão colorido, redes além de objetos confeccionados em madeira, conchas e pedras.

