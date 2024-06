O jornalista Geovaldo Carvalho, um dos nomes mais respeitados da imprensa paraibana, lança mais um livro na noite desta sexta-feira, 21. Marcado para às 19h, o lançamento de “Hilário da Política” ocorrerá na Central de Imprensa do Maior São João do Mundo, que foi montada no Centro Cultural Lourdes Ramalho, no Parque do Povo.

O lançamento da nova obra de Geovaldo Carvalho, que já lançou dois livros com o pseudônimo de Baby Vieira e integra os quadros da Academia de Letras de Campina Grande, versa sobre crônicas envolvendo o humor político. O evento tem a coordenação da Associação Campinense de Imprensa (ACI) e apoio da Prefeitura de Campina Grande.

“Hilário da Política” tem o prefácio de Ramalho Leite, da Academia Paraibana de Letras, e será apresentado pelo escritor e jornalista Gilson Souto Maior.

Geovaldo Carvalho já esteve na linha de frente das principais editorias de jornais paraibanos, além das secretarias de Comunicação do Governo da Paraíba e da Prefeitura de Campina Grande.

Em Hilário da Politica o leitor pode encontrar histórias envolvendo importantes personagens da vida política da Paraíba e do Brasil, a exemplo de Ronaldo Cunha Lima, Raymundo Asfora, José Sarney, Milton Cabral, Miguel Arraes, José Carlos da Silva Júnior, o atual senador Veneziano Vital, Wilson Braga, Tarcísio Burity, Ariano Suassuna, dentre outros.

