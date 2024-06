João Pessoa: Viva Usina tem música, cordel e circo

O projeto Viva Usina oferece neste sábado e domingo (22 e 23) mais uma boa oportunidade para conhecer a diversidade da cultura paraibana. A programação conta com apresentações musical, circo e cordel, totalmente gratuitas, na Usina Energisa.

O sábado começa com uma performance de cordel às 18h, no palco Bonde, apresentada por Robson Jampa, militante da cultura e poeta cordelista, com mais de 60 cordéis escritos. Ele começou a escrever folhetos de literatura de cordel em 2016, após deixar o mercado de trabalho formal.

Inicialmente, ele comercializava os folhetos em ônibus coletivos da capital paraibana, vendendo até 150 livretos por dia. Com o tempo, passou a circular por bares, lanchonetes e restaurantes, e começou a ministrar palestras e oficinas em escolas públicas, promovendo a literatura de cordel para as novas gerações.

A noite de sábado continua com o show do grupo “Seu Zé quer Coco”, às 20h, na Sala Vladimir Carvalho. O grupo tem como missão encantar com a cultura popular, abordando a tradição oral e a religiosidade dos terreiros de Jurema, e combatendo o preconceito e a intolerância.

Domingo

No domingo, 23, é a vez da Cia Traquina se apresentar com o espetáculo ‘Circo Traquinagem’, às 16h, na Sala Vladimir Carvalho. O grupo se dedica à difusão da arte através de espetáculos, performances, filmes, apresentações e oficinas, com foco na pesquisa sobre o circo-teatro, a cultura popular e a música.

Exposição

Além das apresentações, a exposição “Em Nome do Pai”, de Robson Xavier, estará aberta para visitação até este domingo, 23. Robson Xavier, artista visual e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apresenta uma coleção de obras que refletem sua vasta experiência e profundo conhecimento em artes visuais. É uma oportunidade de apreciar o trabalho de um dos mais respeitados artistas visuais da região.

O projeto Viva Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio master da Energisa, patrocínio do Banco do Nordeste e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.