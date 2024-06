Eneida Maracajá fala sobre o Festival de Inverno de Campina Grande

A idealizadora do Festival de Inverno de Campina Grande, Eneida Maracajá, comentou sobre a importância da parceria com a Funetec (Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba) na 49ª edição do evento.

Ela destacou como essa colaboração trará um novo vigor e esperança ao festival, especialmente após os desafios enfrentados na captação de recursos.

“A parceria com a Funetec não só nos ajuda a qualificar o festival, enfrentando dificuldades na captação de recursos, mas também engrandece o formato do evento com uma equipe dedicada. O tema desta edição, ‘A Ciência da Vida’, traz um oxigênio e uma esperança renovada, mostrando a perseverança e o fruto de nossa paciência”, explicou.

Ela ressaltou que o festival mantém um compromisso rigoroso com a cultura, a ciência e a educação, demonstrando uma aposta na qualificação de alta qualidade.

Eneida também falou sobre a programação diversificada do festival, que incluirá cineclubes permanentes, projetos para crianças vulneráveis e celebrações especiais.

Confira a entrevista completa abaixo:

*Vídeo: ParaibaOnline