Quinta da Colina realiza jantar romântico e show dos Três do Nordeste no Forró dos Namorados

O clima de romance e alegria vai tomar conta do dia dos apaixonados com o Forró dos Namorados, que será realizado no renomado restaurante Quinta da Colina Maison. A festa será embalada pelo show dos 3 do Nordeste, garantindo uma noite inesquecível para os casais.

Além do show, os casais também vão se deliciar com mesa montada, comida regional , salgados diversos e jantar especial com direito a espumante para brindar a data.

O restaurante fica localizado na Avenida Doutor Elpídio de Almeida, 2007, no bairro do Catolé. A programação começa às 19 horas.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.pagueok.com.br/eventos. Para reservar e mais informações entre em contato nos números 8399972-2269 e 8398183-0684.

https://youtube.com/shorts/qC5jMOPYE-Y

*vídeo: ascom