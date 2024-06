As férias de julho estão chegando, e o Sesc Açude Velho, em Campina Grande, preparou uma programação imperdível para a criançada. A tradicional colônia de férias do Sesc, que acontece de 8 a 12 de julho, oferece diversas atividades recreativas, educativas e esportivas para crianças de 5 a 12 anos.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta terça-feira (11), a assessora de imprensa do Sesc, Lizandra Alcântara, destacou o período de inscrições para a colônia de férias 2024.

– As inscrições para a colônia de férias do Sesc Açude Velho estão abertas, com vagas limitadas. Os pais e responsáveis podem garantir a vaga de seus filhos até o dia 29 de junho, diretamente no Sesc Açude Velho – explicou.

A colônia de férias do Sesc Açude Velho conta com uma equipe de profissionais do setor de esporte e lazer, para promover diversão das crianças durante todas as atividades.