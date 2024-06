Cartunista campinense integra júri de salão internacional de humor

O cartunista campinense e colaborador do ParaibaOnline Fred Ozanan é um dos brasileiros a integrar o júri oficial que indicará os vencedores do 19º Salão Internacional de Caratinga, tradicional evento, considerado um dos mais importantes do Brasil, com repercussão mundial, realizado anualmente no estado de Minas Gerais.

A organização do salão recebeu trabalhos de cartunistas do Brasil e de outros 48 países, como Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Bélgica, China, Cuba, Egito, Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Iraque, Rússia, Turquia, Polônia, Japão, Portugual e Uruguai, o que demonstra a dimensão de um evento que expande o humor gráfico em todos os níveis.

A Comissão Julgadora, responsável pela avaliação, seleção e premiação dos trabalhos nas categorias Charge, Cartum, Caricatura e Quadrinhos, é integrada por experientes cartunistas com relevância mundial Adlam Lotfy (Egito), Ivan Mata (Espanha), Karry Carrión (Peru), Angel Boligan (México), Ricardo Ferreira (Portugal), Pepe Pelayo (Chile), Ruben Bitz (Argentina), além dos brasileiros Dálcio Machado, Edu Grosso, Fred Ozanan, Antonio Éder, Edgar Franco, Lu Vieira e Verônica Saiki.

O Salão Internacional de Humor de Caratinga tem abertura confirmada para o dia 17 de junho, na Casa Ziraldo de Cultura, com encerramento no dia 28 de junho de 2024 e, ao longo da semana desenvolve atividades ligadas a desenho, palestras, exposição da mostra competitiva e uma homenagem especial a Ziraldo, composta por obras de artistas convidados, dentre os quais Fred Ozanan.

O cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto, desde a primeira edição, foi nomeado o patrono e presidente honorário do evento e em sua homenagem foi instituído o Troféu Pererê aos premiados, em alusão a um de seus mais emblemáticos personagens.