O Viva Usina traz, neste final de semana, um recorte diversificado de multicultural da produção artística da Paraíba. Música, literatura e cultural popular unem a tradição do Nordeste com influências do que existe de mais moderno área de cultura.

Evento Literário: Lançamento de ‘Essa Mundana Gente’ por Ana Daviana

Iniciando as atividades, no sábado, às 18h, no Palco Bonde, Ana Daviana apresentará seu livro de estreia ‘Essa Mundana Gente’. Paraibana apaixonada por história e mestra em História pela UFPB, Ana traz uma narrativa que promete envolver os leitores em reflexões profundas sobre identidade e memória.

Além de professora, Ana Daviana é uma entusiasta da leitura e participa ativamente de clubes literários na Paraíba. O evento terá mediação da escritoria Cibele Laurentino, e participação do ilustrador Ary Smart, que levará os prints das telas das ilustrações para expor na ocasião.

Performance Musical ‘Três Rios’ com DJs AcaraJow, Kamet e Lama

Às 20h do mesmo dia, no Palco Bonde, acontecerá uma performance musical única com as DJs AcaraJow e Kamet, com participação de Lama. Conhecido por suas pesquisas musicais que mesclam ritmos urbanos e afro-brasileiros, o trio promete uma viagem sonora que atravessa fronteiras culturais e emocionais.

AcaraJow, Kamet e Lama são figuras de destaque na cena cultural de João Pessoa. AcaraJow, além de jornalista e educadora popular, traz em seus sets a diversidade dos ritmos negros e nordestinos. Kamet, DJ e agitadora cultural, combina influências das periferias de São Paulo com sonoridades globais, enquanto Lama, multiartista e slammer, contribui com uma visão poética e transformadora através de suas performances.

Cultura Popular: Aruenda da Saudade

Já no domingo (9), às 19h, também na Sala Vladimir Carvalho, a tradição nordestina da Aruenda será celebrada. Originária dos tempos da escravidão nos engenhos de cana-de-açúcar, a Aruenda é uma manifestação cultural que ressoa até os dias atuais, marcando a identidade e a resistência do povo nordestino.

O projeto Viva Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio master da Energisa, patrocínio do Banco do Nordeste e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.