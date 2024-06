Historiador participa hoje no programa Ideia Livre na Rede Ita

O historiador e professor Vanderley de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, é o entrevistado de hoje no programa Ideia Livre da Rede Ita (antiga Tv Itararé), que começa às 22 horas, no canal 18.1, logo após o Jornal da Cultura.

O programa vai focar em reminiscências inerentes aos festejos juninos em Campina Grande.

Nesta edição, participam como debatedores os jornalistas Sinaldo Luna e Hermano Júnior, da Rede Ita, como também a fundadora do Instituto Histórico de Campina Grande, Ida Steinmuller.

Na apresentação, o jornalista Arimatéa Souza.