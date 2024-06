Bell Marques reuniu multidão em bloco neste domingo

Na tarde desse domingo (2), o cantor Bell Marques reuniu uma multidão nas ruas de Campina Grande durante o São João da cidade.

Com uma mistura de axé e forró, Bell encantou o público que esperava ansiosamente por mais de uma hora antes do show começar. A concentração na avenida foi animada com muito forró e música eletrônica.

Turistas de várias partes do Brasil também marcaram presença, como um visitante do Rio de Janeiro que veio especialmente para as festas juninas.

Os fanáticos de longa data, que participam desde a primeira edição em 2011, não perderam a oportunidade de curtir o evento.

Antes do show, Bell Marques expressou seu carinho por Campina Grande. “Sempre comento sobre o carinho dos campinenses. Cantar aqui é muito bom, é sempre gratificante”, disse.

*com informações da TV Paraíba