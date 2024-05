A programação do Viva Usina no mês de junho começa com o show de Adeildo Vieira (foto) e ainda traz contação de histórias, performance artística, feirinha gastronômica e de artesanato. Todas as atrações do projeto são gratuitas e têm como foco valorizar os artistas paraibanos.

Adeildo se apresenta no sábado, primeiro de junho, às 20h, na Tenda da Música. O show ‘O Presente’ é uma celebração aos 40 anos de carreira de Adeildo, que alcançou espaços no Brasil e no exterior por meio de shows, festivais e eventos musicais diversos. O repertório traz canções dos seus quatro CDs e um DVD lançados ao longo de sua trajetória.

A banda que acompanha Adeildo é o Grupo Alamiré, que possui obra própria, mas integra a carreira do artista, participando na concepção dos arranjos e trazendo uma musicalidade de nível internacional. O grupo é formado por Uaná Barreto (piano/vocal), Rudá Barreto (violão/guitarra/vocal), Ilder Santos (contrabaixo/vocal) e Saulo Soares (bateria).

Adeildo gravou os discos ‘Diário de Bordo’ (2000), ‘Há Braços’ (2009), ‘África de Mim’ (2016) e ‘O Presente’ (2023), além do DVD ‘Chega Junto’ (2008), promovendo o lançamento desses produtos em Portugal, na França e no Senegal.

Foi no Senegal, junto com a Tribo Ethnos, que fundou, em 2012, o projeto Berimbaobab, que uniu artistas paraibanos com outros senegaleses e franceses, onde atuou como compositor, cantor e músico. Nesse projeto, viveu residências artísticas, além de integrar uma turnê naquele país africano, em 2012, e realizar turnê na França em 2018 e 2019.

Programação do domingo

A Companhia Café com Pão de Teatro apresenta uma sessão de contação de história no domingo (2), às 16h, no Palco Bonde. O grupo surgiu para valorizar a cultura popular, unindo diversas manifestações da arte, como o teatro, a música e a dança.

Com apresentações entoadas e interpretadas ao som de cantorias populares e teatro de rua, a Companhia através das encenações, busca mostrar que, apesar da linguagem simples, podemos expressar uma visão de mundo questionadora da realidade, sem restrições de idade, de plateia ou local.

Também no Palco Bonde, às 18h, haverá a performance artística ‘Escamar’, encenada por Juliana Lima e Topázio Aramurú Kariri, artistas que têm vivências na valorização e defesa da cultura popular.

Juliana Lima é coreógrafa e atuou em projetos como Ponto de Cultura Maracastelo (2017-2022); Berimbaobab (2019), além de diversas Já Topázio Aramurú Kariri, o Dj Topz S.A, é fundador do projeto Groove da Gota em parceria com o DJ SubZero (Adailson Araújo), beatmaker do Coletivo Redemoinho UFPB e parceiro na fomentação do ponto de cultura Beco Cultural da Cachaçaria Philipéia.

O projeto Viva Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio master da Energisa, patrocínio do Banco do Nordeste e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.