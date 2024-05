Prefeitura de Campina inicia ação contra abuso e exploração infantil no São João de Galante

A Ação Intersetorial de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes n’O Maior São João do Mundo teve início neste sábado (25), no Distrito de Galante, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), da Prefeitura de Campina Grande. Cerca de 15 servidores orientam comerciantes neste primeiro dia da festividade junina.

O objetivo é coibir os casos de violações ao público infantojuvenil. A ação também segue neste domingo (26).

Estão sendo entregues panfletos instrutivos e realizada a adesivagem de cartazes nos comércios por onde a equipe passou, com orientações ao público geral. Cerca de 400 abordagens com cunho pedagógico foram realizadas. Também são realizadas ações voltadas à coibição de vendas de bebidas alcoólicas para menores de idade. Quase 200 pessoas, nesta contagem, foram alcançadas por meio de um Pit Stop com os veículos que circulavam no entorno da festa, via entrega de panfletos.

Josué Silva foi um dos comerciantes abordados no local. Ele disse que entende a importância desse trabalho. “Na barraca da minha família não vendemos bebidas com álcool. Mas, se vendêssemos, não seria para crianças, porque sabemos que não pode. Eu e minha esposa fomos orientados até a denunciar casos de abuso e trabalho infantil e a gente vai dizer se ver algo”, disse o comerciante.

Conforme Jussara Melo, coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), também ocorreram orientações para órgãos competentes e autoridades que estão atuando na festa. “Articulamos o trabalho com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Posto de Saúde, equipes de catação e varrição, além da equipe organizadora da festa, para a veiculação de informações nos palcos”, disse a coordenadora.

“Tivemos um bom saldo neste primeiro dia de festa, uma vez que sempre tem barracas novas e o evento apresenta outras novidades em estrutura de organização. Então, demos início aos trabalhos desse ano de forma muito positiva, visto que tivemos uma boa receptividade com os comerciantes e ainda fortalecemos as articulações com outros órgãos a respeito da ação”, declarou Jussara Melo.