Distrito de Galante abre prévia do Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande e Arte Produções abrem os festejos juninos da cidade Rainha da Borborema neste final de semana, marcando a temporada 2024 do evento com diversos shows que acontecerão entre o sábado (25) e domingo (26). As apresentações começarão às 10h e se estenderão até às 17h.

Pelo palco principal do Distrito de Galante passarão quase 50 atrações, enaltecendo o forró e as tradições nordestinas.

A estrutura de Galante contará com 30 barracas, 14 boxes, 130 comércios ambulantes fixos e 28 ambulantes móveis, somando 202 pontos comerciais, que fazem do São João de Galante um evento de suma importância para o desenvolvimento econômico local.

Confira os horários de cada show:

Sábado (25)

* 10h – Boêmio Raiz

* 12h30 – Samya Maia

* 15h – Fogo na Roupa

Domingo (26)

* 10h – Bob Leo

* 12h30 – Brasas do Forró

* 15h – Lordi Vini.