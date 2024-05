O Trio Forrofiando é a atração do Polo Centro Histórico – calçadão da Duque de Caxias – dentro da programação do São João Multicultural de João Pessoa, nesta sexta-feira (24). Os músicos vão animar o Centro da cidade com uma apresentação gratuita de forró pé-de-serra. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento leva ao local um trio de forró todas as sextas-feiras de maio, sempre a partir das 17h.

“Nosso projeto de São João Multicultural tem uma característica bastante importante que é a ideia de valorizarmos a diversidade das culturas. Por isso, conseguimos integrar trios pé de serra, literatura de cordel, quadrilhas juninas, cantores nacionais e locais, polos nos bairros, de maneira que as culturas populares estão totalmente envolvidas e podemos celebrar um São João que valoriza a nossa identidade cultural, nossa história e as nossas tradições”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, ofertar um trio pé de serra às sextas-feiras é uma alegria para todos que fazem a Funjope. “O público que está ali no Centro Histórico é merecedor de atividades culturais boas e de música de qualidade no nosso São João”, acrescenta.

O repertório inclui canções de Flávio José, Santana, Jorge de Altinho, Três do Nordeste, Trio Nordestino, Luiz Gonzaga, sempre com músicas do São João, só pé de serra

“Acho que essa iniciativa da Funjope de levar trios pé de serra para o Centro da cidade é muito boa porque está levando a cultura para as pessoas. Além disso, valoriza os artistas locais e isso é muito importante”, destaca Wellington Xavier, que está à frente do trio.

“A nossa expectativa é boa porque estaremos levando o forró de raiz e esse é um grande incentivo à cultura de raiz. No Centro, as pessoas vão saindo do trabalho e entrando no clima de São João. Vai ser muito bom”, promete.

As apresentações no Polo Centro Histórico terminam na sexta-feira (31), com a apresentação do trio de forró pé de serra Porta do Sol.