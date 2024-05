Ton Oliveira é homenageado na quarta edição do Zabumba Lá

O Zabumba Lá chegou a sua quarta edição e é um evento feito por e para pessoas que amam celebrar a Cultura Nordestina. Artistas como Capilé, Biliu de Campina, Parafuso dos Três do Nordeste, o Clã Calixto, locutores do palco principal do Maior São João do Mundo e tantos outros, já receberam homenagens às suas vidas e obras.

O projeto desempenha um papel fundamental na construção da Memória Cultural da Paraíba e em 2024 também abre o 19º Seminário Os Festejos Juninos no Contexto da Folkcomunicação e da Cultura Popular – Folkcom, do Departamento de Comunicação (DECOM) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

“Ele vem, exatamente, para tornar contínua a homenagem, a representatividade para os grandes ícones da música popular brasileira e da comunicação”, pontuou a idealizadora e coordenadora do evento, Giseli Sampaio.

Ela destacou também a importância dos parceiros que dão corpo ao projeto e não só compreendem, mas abraçam e direcionam o evento como um todo: “Além de internalizar a concepção única desse projeto de aspecto educacional e cultural, os parceiros conduzem de forma muito singular. Projetos como o Repórter Junino e outros que somam ao Zabumba Lá, reverberam como salvaguarda da nossa cultura popular, em memória, em história e, claro, em arte.”, concluiu Giseli.

Palco de grandes espetáculos, o teatro, que fica no coração de Campina Grande, recebeu uma legião de fãs, amigos e familiares do cantor e compositor homenageado da noite.

“Ton faz parte da minha história, ele foi um dos primeiros cantores para quem eu gravei profissionalmente. É tão importante a gente prestar essa homenagem ao artista [em vida] que tá aqui, assistindo, vendo, recebendo esse carinho e sabendo o quanto ele é importante e o quanto ele fez parte da vida de tantos outros artistas. É de suma importância pra nós, para que se construa uma nova geração, entender e saber quem foram os nossos ancestrais.”, pontuou Eloisa Olinto, cantora que também subiu ao palco para prestar a sua homenagem.

O evento, que já está consolidado no calendário cultural da cidade, combinou tradição, emoção e muita música. O local ficou pequeno para as pessoas que vieram prestigiar um dos maiores nomes do forró.

“Lá em casa todo mundo é apaixonado por forró e Ton, com certeza, é um desses nomes que marcam não só as nossas festas de família, mas também a nossa memória e tudo aquilo que a gente cresceu escutando. Isso gera unidade, traz um sentimento de pertença à uma cultura, à um povo e isso é muito importante.”, disse Manuela Oliveira, 25, que veio com a família prestigiar o evento.

A programação contou com apresentações de Capilé, Eloisa Olinto, Maguila, Rildo Meneses e Cláudia Meneses. Incluindo também depoimentos emocionantes de familiares e amigos do cantor, que destacaram sua humildade, paixão pela música e o impacto de sua obra no cenário cultural nordestino.

Músico desde os 13 anos, Ton já soma 33 anos de estrada musical só com os seus discos. Em primeira mão, ele contou sobre as novidades da sua carreira:

“Eu lancei música recentemente, mas a gente vem lançando música sempre e, no dia 24 de maio, a gente vai lançar uma música para o São João “Não Sabe Nem Se Fica”, comentou o cantor.

Mesmo com tantos anos de carreira e tantas parcerias musicais, o artista não esquece de quem fez ser o que ele é:

“Tem um frio na barriga [a cada música nova], mas o sentimento é de gratidão à Deus e à todas as pessoas que fizeram com que eu chegasse até aqui, de forma direta ou indireta, essas pessoas contribuíram. Ninguém constrói uma carreira longeva sozinho e eu tive muitas pessoas [e continuo tendo] contribuindo para que eu dê sequência à essa carreira.”, comentou Ton.

Paraíba Joia Rara

Compositor de tantos sucessos, o artista viu a sua canção “Paraíba Joia Rara” se tornar um hino popular Paraibano. “Eu acredito que é uma música marcante na minha carreira e, das minhas composições, talvez seja a mais importante, até pelo fato de já ser Patrimônio Imaterial do Estado.”, disse Ton Oliveira.

A canção, composta em 2011, foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Paraíba em 2017, com um projeto do então deputado Frei Anastácio (PT). A música, que celebra as riquezas do Estado e traz um sentimento de pertença ao povo paraibano, nasceu sem a pretensão de se tornar um hino popular, mas foi acolhida pelos paraibanos e o sucesso foi inevitável.

Não importa o lugar, o forró traz ao povo nordestino um sentimento de retorno para casa. “Sempre que eu ouço a música Paraíba Joia Rara, sou transportado para esse lugar de beleza incomparável, que me traz muita emoção e boas lembranças da minha terra.” Disse Diego Saymon, 34, paraibano que mora em Salvador – Bahia e acompanhou a transmissão do evento em homenagem ao artista.

Em 2023, o artista cearense Santanna subiu ao palco do Maior São João do Mundo e, emocionado, cantou “Paraíba Joia Rara”, reforçando ainda mais o sentimento de nação do povo nordestino.

“Eu posso ir embora da minha terra, mas a minha terra não vai embora de mim nunca” pontuou o cantor, que levou o público às lágrimas logo no início do show, com a canção de Ton Oliveira.

O evento Zabumba Lá segue como um instrumento de valorização e preservação da cultura popular, celebrando o legado de artistas que são peças fundamentais para a construção da história não só do povo paraibano, mas da nação nordestina.

*repórter junino