O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e a etapa estadual do evento vão ganhar um novo cenário em 2024. A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em comum acordo com a Liga de Quadrilhas Juninas, optou por levar a festa para o Busto de Tamandaré, na praia do Cabo Branco, mesmo local onde aconteceu o Festival Forró Verão, no mês de janeiro.

Toda a estrutura será montada no espaço, garantindo uma área com melhor acesso para o público de João Pessoa e para os turistas que visitam a capital paraibana.

A mudança de local ocorreu a partir de uma orientação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) durante reunião da qual participaram vários órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

O MPPB indicou que a festa não deve acontecer no estacionamento do Almeidão em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o governo do estado, e a Funjope decidiu transferir o evento para a praia.

“Em respeito à vizinhança, ao padrão de disciplinamento da festa, promovido pelo Ministério Público, nós resolvemos transferir os festivais de quadrilhas juninas para o ambiente da praia. Inclusive, entendemos que é um lugar acessível, que agrega um valor para o nosso morador de João Pessoa, também para o turista”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele enfatizou que todo mundo vai ser acolhido com conforto. “As quadrilhas juninas terão uma estrutura boa como montamos na Arena Almeidão, coberta, enfim, tudo que iríamos fazer no Almeidão, vamos fazer na praia”, esclareceu.

“A mudança de local não afeta em nada a estrutura que nós tínhamos planejado para os Festivais de Quadrilhas Juninas. Ao contrário, pode trazer mais acessibilidade, mais conforto e vai abrilhantar a festa porque temos uma maior visibilidade para as quadrilhas juninas no ambiente da praia. Ali já realizamos festas grandiosas, como foi o nosso Festival Forró Verão, que foi um sucesso, e temos a plena certeza de que o Festival de Quadrilhas Juninas será muito bem desenvolvido tal como foi o Festival Forró Verão”, frisou Marcus Alves.

O presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, Edson Pessoa, afirmou que está feliz com a mudança de local.

“A praia é um local de grandiosidade, com bastante segurança, limpo, arejado, com bom acesso para ônibus ou transporte por aplicativo. Para as quadrilhas juninas de João Pessoa é uma experiência nova, mas já participei em outros estados e foi muito bom. Acredito que vai ser um grande sucesso”.

Edson Pessoa disse ainda que o evento deve ganhar um público ainda maior. “Sabemos que esse movimento de quadrilhas tem um público muito periférico, puxado pelas quadrilhas que têm suas torcidas, seus admiradores. Nesse caso, além do público quadrilheiro, teremos outro diferenciado que são os turistas. A expectativa é muito positiva. Acho que vai ser um grande evento”, acrescentou.

Festival – O Festival Municipal de Quadrilhas Juninas acontece de 10 a 13 de junho, envolvendo, em média, cinco juninas a cada noite. Este ano, assim como aconteceu em 2023, João Pessoa vai receber, além da etapa municipal, a estadual.

Será um belíssimo desfile de cores, beleza, passos cadenciados, música e muita criatividade. No dia 14, tem os desfiles dos destaques juninos: casais de noivos, rainhas, casais juninos, rainha da diversidade.

As campeãs do Grupo A terão uma premiação de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo e R$ 6 mil para o terceiro. As que compõem o Grupo B terão as seguintes premiações: R$ 8 mil para a primeira colocada, R$ 6 mil para a segunda e R$ 4 mil para o terceiro lugar.

A etapa estadual começa dia 15 e segue até 18. Já no dia 19, tem os destaques – casais de noivos, rainhas, casais juninos, rainha da diversidade – do estado da Paraíba.