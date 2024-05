Show e exposição marcam III Feira de Cordel, em João Pessoa

A III Feira de Cordel, realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Academia de Cordel do Vale do Paraíba, vai levar para o Largo de Tambaú, neste final de semana, exposição, declamações e show.

O evento, realizado às sextas e sábados do mês de maio, envolve ações voltadas a essa literatura.

Nesta sexta (24) e no sábado (25), tem declamações e show do cantor Damião Moreno. O evento, que é gratuito, começa às 17h e segue até as 20h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressalta que a literatura de cordel é extremamente importante dentro da formação das nossas identidades e da nossa tradição de cultura.

“Nós, da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa, reservamos um lugar muito especial para o cordel”, pontua.

Ele lembra que, há dois anos a Feira de Cordel é realizada durante o ciclo junino, integrando cordelistas, declamadores e trios pé-de-serra.

“Eu tenho acompanhado todas as noites e tem sido um sucesso. Tanto o morador de João Pessoa quanto o turista que nos visita saem da Feira de Cordel bastante animados. Eles dançam, conversam, adquirem livros de cordel, conhecem os autores. É realmente um processo muito importante de renovação da tradição de literatura de cordel”, acrescenta.

Nesta sexta-feira, o público vai poder conferir as declamações dos cordelistas Josenildo Maria (Jota Lima Cordelista), Luís Felipe e Roberto Ferreira, e ainda Thiago Monteiro.

A programação segue no sábado com três apresentações de cordelistas. São eles: Eduardo Nask, Claudinha Teixeira e Marconi Araújo. Para fechar, um show animado com o cantor Damião Moreno.

Confira a programação

24/05 – Sexta

Josenildo Maria (Jota Lima Cordelista)

Luís Felipe e Roberto Ferreira

Thiago Monteiro

25/5 – Sábado

Eduardo Nask

Claudinha Teixeira

Marconi Araújo

Cantor Damião Moreno

31/05 – Sexta

Dalva Estrela da Poesia

Manoel Belisario

Verônica Adelino.