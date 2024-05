No clima de São João, Feira Central de Campina Grande recebe atrações neste sábado

A Feira Central vai receber neste sábado, 25, muito forró e cultura em mais uma edição do projeto “Na Feira Tem”. Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o projeto tem o intuito de valorizar e preservar diferentes manifestações culturais no local, promovendo a inclusão e a diversidade sempre no último sábado de cada mês.

Já em clima d’O Maior São João do Mundo, a programação deste sábado conta com a presença de Ana Paula Sanfoneira, que promete animar os comerciantes e frequentadores da Feira Central com muito forró.

Com mais de 20 anos de carreira, Ana Paula tomou gosto pela música através do pai, que era sanfoneiro, e com ele aprendeu a tocar o instrumento, seguindo os passos dele na arte.

A programação também conta com a Quadrilha Expressão Junina, que vai levar muita dança, cores e entusiasmo com coreografias e elementos que retratam e preservam a cultura nordestina.

Fundada no bairro da Catingueira, em Campina Grande, no final do ano de 2014, a Quadrilha Expressão Junina desempenha um papel sociocultural na Rainha da Borborema, principalmente nos bairros Catingueira, Catolé de Zé Ferreira, Portal Sudoeste, Acácio Figueiredo, Conjunto Habitacional Aluízio Campos, Três Irmãs e bairro das Cidades.

Na Feira Tem

O projeto “Na Feira Tem”, além de promover o acesso à cultura sempre no último sábado do mês vigente – firmando-se como mais uma ação contínua da Secult – tem o objetivo de fortalecer a economia criativa na Feira Central, que desde 2017 tornou-se Patrimônio Cultural do Brasil e é um lugar de referência e de identidade cultural para os campinenses.

As apresentações acontecem no espaço destinado aos espetáculos culturais dentro do mercado da Feira a partir das 8h, e também fazem parte do calendário de contrapartidas da Lei Paulo Gustavo (LPG) no âmbito municipal, promovendo a descentralização da cultura e da arte para vários bairros e localidades da Rainha da Borborema.