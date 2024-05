Sesc abre em Campina Grande inscrições para curso de violino

O mês de maio começou com novidades no Sesc Centro Campina Grande! As matrículas para o curso de violino estão abertas e seguem até o próximo dia 24 de maio, com previsão de início das aulas para o dia 5 de junho.

O curso é direcionado tanto para os iniciantes que nunca tiveram contato com o instrumento, como também para alunos que já possuem conhecimentos básicos aprimorarem suas técnicas.

A unidade conta com sala de música completa, professores capacitados e instrumentos disponíveis para os alunos. Inicialmente, estão abertas cinco turmas nos períodos de manhã, tarde e noite, conforme cronograma e valores abaixo:

Turmas:

Segunda-feira: Manhã: 09h às 10h30 / Tarde: 15h às 16h30

Quarta-feira: Manhã: 09h às 10h30 / Tarde: 15h às 16h30

Quinta-feira: Noite: 19h às 20h30

Valores das mensalidades:

Trabalhador do comércio de bens e serviços e seus dependentes: R$50,00

Termo de cooperação: R$65,00

Público em geral: R$80,00

Não perca a oportunidade de evoluir musicalmente. Este é um curso onde o aluno terá uma evolução gradual, e no final, tocará violino de forma consistente, eficiente e prazerosa. Esperamos por você!

Quer saber mais? Ligue para (83) 3341-5800!