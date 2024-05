Elba Ramalho canta sucessos do forró na zona sul de São Paulo

Elba Ramalho transformou a praça do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, em um baile de forró embalado pelos maiores sucessos do gênero.

A cantora subiu ao palco com 15 minutos de atraso. O show anterior, de MC Lipi, foi cancelado na manhã deste sábado (18) e não teve substituição. No lugar dele, a banda de Elba passou o som.

Antes de a paraibana se apresentar, a mestre de cerimônias do evento agradeceu ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e à ex-secretária de Cultura Aline Torres. Os agradecimentos foram reforçados pela atual titular da pasta, Lígia Jalantonio.

A cantora abriu o show com “Anunciação”, de Alceu Valença, e emendou sucessos como “Xote das Meninas” e “Gostoso Demais”.

Aos gritos de “maravilhosa”, Elba Ramalho fez uma exceção ao público no Campo Limpo e incluiu no show “Taxi Lunar”, música que não estava prevista no repertório original da apresentação.

“Geralmente, eu só canto essa no Grande Encontro, com Geraldo [Azevedo] e Alceu [Valença], mas como estão pedindo, não sou de deixar sem atender”, disse Elba, se referindo aos shows que faz em conjunto com os dois artistas.

A paraibana ainda aproveitou a ocasião para pedir que o público seguisse o seu perfil no Instagram. “Eu ganho 20 mil seguidores, o Instagram derruba 25 mil. Eles dizem que eu não posso falar essa palavra, essa palavra, essa palavra”, explicou.

* BRUNO XAVIER (SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)